Termine am 10. Oktober in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
17.00 Uhr, Urban Forum/Städtebund: Buchpräsentation „Frauengerechte Stadt“ mit Sozialministerin Korinna Schumann und Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (1., Wiener Rathauskeller, Lehársaal)
