Podcast „Heiter bis wechselhaft“ des ORF Vorarlberg zum Thema Brustgesundheit

Live-Podcast-Aufzeichnung am 15. Oktober um 19.30 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Im Rahmen ihres erfolgreichen Podcasts „Heiter bis wechselhaft“ über die Wechseljahre veranstaltet Nicole Benvenuti vom ORF Vorarlberg am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, ab 19.30 Uhr einen Abend rund um das Thema Brustgesundheit. Im Rahmen dieser Live-Podcast-Aufzeichnung mit Publikum spricht die Moderatorin mit führenden Expertinnen über Vorsorge, Früherkennung und moderne Therapien von Brustkrebs im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg.

Namhafte Expertinnen

Zu Gast sind Dr. Angelika Wolfrum, Oberärztin und Leiterin des Brustzentrums am Landeskrankenhaus Feldkirch, Dr. Angelika Franz vom Brustgesundheitszentrum Dornbirn, Andrea Butterweck von den „Feuerfrauen Vorarlberg“ mit der Austauschgruppe zum Thema Wechseljahre sowie eine erfahrene Radiologin, die erklärt, wie Mammografie und Ultraschall Veränderungen in der Brust sichtbar machen und damit eine frühe Diagnose ermöglichen. Der Eintritt zu dieser Live-Podcast-Aufzeichnung ist frei. Um Anmeldung unter 05572/301 oder karten.vbg@orf.at wird gebeten. „Heiter bis wechselhaft“ ist auf ORF Sound zu hören. Die Folge zum Thema Brustgesundheit ist Ende Oktober 2025 unter sound.ORF.at/podcast/vbg verfügbar.

Monat der Brustgesundheit

Der Oktober ist der Monat der Brustgesundheit. „Pink October“ ist eine internationale Initiative zur Sensibilisierung für Brustkrebs, bei der die Bedeutung von Früherkennung, Vorsorge und Unterstützung für Betroffene im Fokus steht. Mit dem „Pink Ribbon“, der rosa Schleife, wird Solidarität mit Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, zum Ausdruck gebracht. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, die Krebshilfe Vorarlberg zu unterstützen.

Erfolgreicher Podcast

Der Podcast „Heiter bis wechselhaft“ des ORF Vorarlberg ist seit rund eineinhalb Jahren auf Sendung und hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem überaus erfolgreichen Format entwickelt. Moderatorin Nicole Benvenuti setzt dabei den Fokus auf Aufklärung, persönliche Geschichten sowie Expertinnen- und Experten-Interviews und spricht offen über das oft tabuisierte Thema Wechseljahre. „Heiter bis wechselhaft“ ist eines von insgesamt elf Mitgliedern der Podcast-Familie des ORF Vorarlberg.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

