Omnissa und GEMA schließen Partnerschaft, um Unternehmen mit einer modernen Lösung für digitale Souveränität zu stärken

Wien (OTS) -

Amsterdam, Niederlande – Omnissa, ein führendes Unternehmen für digitale Arbeitsplattformen, und die GEMA International AG gaben auf dem Omnissa ONE EMEA-Event die Einführung der Omnissa Sovereign Solution for Workspace ONE bekannt. Dabei handelt es sich um eine moderne Unified Endpoint Management (UEM)-Umgebung, die über lokale Infrastruktur, Services und Support bereitgestellt wird. Die Lösung bietet eine zukunftsorientierte Alternative zu On-Premises-Deployments und verbindet für Kunden die Geschwindigkeit und Innovation von SaaS mit der Sicherheit lokaler Kontrolle. Der Dienst, gehostet von GEMA, ist zunächst in Deutschland und Österreich verfügbar; eine Ausweitung auf weitere Regionen ist in Planung. Die Markteinführung stützt sich auf die Expertise von GEMA weitere Anbieter und Reseller weltweit beim Onboarding sowie bei der Zertifizierung zu unterstützen.

„Kunden weltweit suchen nach Möglichkeiten, ihre EUC-Umgebungen zu modernisieren und gleichzeitig strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen“, sagte Bharath Rangarajan, Senior Vice President für Produkte und Technologieallianzen bei Omnissa. „Mit GEMA ermöglichen wir eine souveräne Lösung, die lokale Datenhoheit mit den Vorteilen von SaaS vereint. So gewinnen Organisationen Sicherheit in der Compliance und können gleichzeitig Innovationen beschleunigen.“

Neue Datenschutzbestimmungen und Vorgaben zur Reduzierung der Abhängigkeit von Nicht-EU-Cloud-Anbietern in stark regulierten Branchen veranlassen europäische Kunden, souveräne SaaS-Lösungen zu prüfen. Diese helfen, geopolitische und nationale Sicherheitsrisiken zu minimieren, erfüllen strenge Datenschutzanforderungen und entsprechen dem Wunsch der Kunden nach Kontrolle nicht nur über ihre Daten und Service-Standorte, sondern auch darüber, wer diese bereitstellt und unterstützt.

Die Omnissa Sovereign Solution verbindet die Workspace ONE UEM-Lösung von Omnissa mit der regionalen Expertise von GEMA und bietet Unternehmen einen zukunftssicheren Weg nach vorn. Angesichts wachsender Sicherheitsbedrohungen und komplexerer IT-Umgebungen ermöglicht die Lösung lokalen Schutz sensibler Daten und kritischer Abläufe, während sie zugleich Arbeitsabläufe optimiert und Innovationen sowie Effizienzvorteile von SaaS nutzt.

„Als verlässlicher Partner von Unternehmen weltweit wissen wir, wie wichtig Souveränität für unsere Kunden ist“, erklärte Heiko Friedrich, CEO der GEMA International AG. „Gemeinsam mit Omnissa ermöglichen wir Unternehmen, von veralteten Systemen auf einen modernen, SaaS-basierten UEM-Dienst umzusteigen, der sicher und lokal bereitgestellt wird und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Unternehmen und Organisationen behalten die volle Kontrolle über ihre Daten und Betriebsabläufe und profitieren gleichzeitig von den neuesten Innovationen.“