  • 09.10.2025, 11:24:33
  • /
  • OTS0106

Schallmeiner/Grüne zu „Gesund aus der Krise“: Besser spät als nie

Wien (OTS) - 

„Besser spät als nie“, kommentiert Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, die nun angekündigte Fortsetzung des unter Grüner Verantwortung gestarteten Leuchtturmprojekts „Gesund aus der Krise“. Das Programm ermöglicht Kindern und Jugendlichen niederschwelligen, kostenlosen Zugang zu psychologischer Hilfe – und greift so früh ein, dass Verschlechterungen der seelischen Gesundheit oft verhindert werden können.

„Gesund aus der Krise ist ein Erfolgsprojekt, das dringender denn je gebraucht wird. Umso ärgerlicher ist es, dass es fast vier Monate lang stillstand – obwohl Staatssekretärin Königsberger-Ludwig und Ministerin Schumann letztes Monat öffentlich erklärt haben, die Fortsetzung sei gesichert“, so Schallmeiner und weiter: „Tatsächlich gab es nachweislich seit 17. Juni keine Kapazitäten und keine Behandlungsplätze. Währenddessen wurde so getan, als würde alles weiterlaufen. Zahlreiche Behandler:innen und Betroffene haben sich bei uns gemeldet und auf die schwierige Lage hingewiesen.“

Schallmeiner kündigt an, den Ursachen der Verzögerung nachzugehen: „Warum es trotz gegenteiliger Beteuerungen vier Monate lang keinen Betrieb gab, werden uns Ministerin Schumann und Staatssekretärin Königsberger-Ludwig in einer bereits am 11. September eingebrachten parlamentarischen Anfrage beantworten müssen.“ Ebenso verweist Schallmeiner auf den heute im Gesundheitsausschuss behandelten Antrag der Grünen zur langfristigen Absicherung des Projekts: „Dieses Projekt muss dauerhaft eingerichtet und langfristig abgesichert werden. Die psychische Gesundheit unserer Kinder darf nicht vom Wohlwollen einer Regierung abhängig sein.“

Zum Wiederanlaufen des Projekts am 15. Oktober meint Schallmeiner abschließend: „Gut, dass es jetzt weitergeht – schlecht, dass vier Monate lang behauptet wurde, alles sei gesichert, während Kinder und Jugendliche auf dringend nötige Hilfe warten mussten. Sie verdienen Sicherheit und Unterstützung anstatt Stehsätze und leere Ankündigungen.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01 40110 6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright