Vaccentis und TrueMed bündeln ihre Kräfte zur Weiterentwicklung eines Krebsimpfstoffs

Zurich (OTS) -

Vaccentis, ein in Zürich ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung therapeutischer, proteinbasierter Tumorimpfstoffe spezialisiert hat, hat eine Absichtserklärung mit TrueMed, einem führenden Kommerzialisierungspartner, unterzeichnet.

Beschleunigung der Entwicklung des Krebsimpfstoffs gegen Nierenzellkarzinom

Ziel dieser Absichtserklärung ist die Etablierung einer strategischen Partnerschaft, die die strategische und operative Entwicklung von Vaccentis vorantreiben wird. Im Mittelpunkt steht der führende Impfstoffkandidat VCC-001 und dessen Plattformtechnologie. VCC-001 ist ein vielversprechender, individualisierter, therapeutischer Impfstoff für die adjuvante Behandlung des Nierenzellkarzinoms. Die Absichtserklärung sieht vor, dass TrueMed Vaccentis mit seiner bereits bestehenden Infrastruktur sowie der fortlaufenden Suche nach potenziellen strategischen Partnerschaften unterstützt. Vaccentis gewährt für die Dauer der Vereinbarung exklusive Rechte für die Kommerzialisierung, den Verkauf und die Distribution von VCC-001 und zukünftigen Pipeline-Kandidaten in Israel.

Die Kombination von Vaccentis' Forschung- und Entwicklungsexpertise mit TrueMeds umfassender Kompetenz in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Investorenbeziehungen und strategischen Allianzen soll die nächsten Meilensteine für VCC-001 entscheidend voranbringen.

Partnerschaft mit vielfältigen gemeinsamen Chancen

TrueMed und Vaccentis schätzen ihre Partnerschaft sehr und sind überzeugt von den gegenseitigen Chancen, die diese Zusammenarbeit bieten wird.

„VCC-001 ist ein vielversprechender immuntherapeutischer Ansatz mit enormem Potenzial, die Behandlung von Krebs grundlegend zu verbessern. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Markteinführung und der Kommerzialisierung sowie unserem großen Investorennetzwerk möchten wir dazu beitragen, Vaccentis in Forschung und Entwicklung zu unterstützen und hoffentlich den Impfstoff so schnell wie möglich zu den Patienten zu bringen“, sagen Arie Koren und Shmulik Berkovich, Co-CEOs und Gründer von TrueMed.

Auch Vaccentis betont die Bedeutung der bevorstehenden Zusammenarbeit: „Die Unterstützung von TrueMed für unsere Mission bietet wertvolle Möglichkeiten, die Entwicklung unseres Produktkandidaten VCC-001 und unserer Tumorimpfstoff-Plattformtechnologie weiter zu beschleunigen. Einen Sparringpartner wie TrueMed zu gewinnen, der über jahrelange Expertise und ein großes Netzwerk im gesundheitsbezogenen Finanzsektor verfügt, kann uns maßgeblich dabei helfen, dass die ersten Patienten bald von VCC-001 profitieren“, erklären Vaccentis CEO Martin Munte und Vaccentis Verwaltungsratsmitglied Patrik Grandits.

Über Vaccentis

Vaccentis AG ist ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit Sitz in Zürich/Schweiz. Das Schweizer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung individueller Krebsimpfstoffe. Der Fokus liegt auf der Entwicklung therapeutischer, individualisierter Tumorimpfstoffe, die aus dem eigenen Tumor des Patienten hergestellt werden – zunächst für das Nierenzellkarzinom, weitere Indikationen sollen folgen. Die Zulassung für die EU und die USA wird in den kommenden Jahren erwartet. Weitere Informationen finden Sie unter vaccentis.com.

Über TrueMed

TrueMed ist ein führender Kommerzialisierungspartner für seltene Erkrankungen und Spezialtherapien in Israel. Das Unternehmen bietet globalen Innovatoren maßgeschneiderte „Port-to-Patient“-Lösungen aus einer Hand, einschließlich Frühzugang, reibungslosem Markteintritt sowie Unterstützung für Patienten und Versorgungspartner.

TrueMed hat erfolgreich mit führenden Unternehmen aus den USA und der EU zusammengearbeitet, einige der innovativsten Technologien lokal eingeführt, einen breiten Zugang ermöglicht und komplexe Therapien an Patienten mit hohem Bedarf geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.TrueMedtx.com.