AVISO: Festakt 50 Jahre Kompetenzzentrum Sicheres Österreich

Feiern Sie mit uns 50 Jahre Engagement für die innere Sicherheit.

Wien (OTS) - 

Am 22. Oktober 1975 fand die konstituierende Sitzung unter dem damaligen Namen Kuratorium Sicheres Österreich statt. Kurz darauf, am 23. Jänner 1976, wurde das KSÖ im Rahmen einer Pressekonferenz im Bundesministerium für Inneres offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Jubiläum nehmen wir am 13. Oktober 2025 zum Anlass, um mit zahlreichen Wegbegleiter:Innen und Zeitzeug:Innen sowie hohen politischen Verantwortungsträgern einen Blick auf die vergangenen 50 Jahre zu werfen.

Medienvertreter:Innen sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Datum: 13. Oktober 2025

Zeit: 12:00-16:00 Uhr

Ort: Raiffeisen Forum Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1020 Wien, Österreich

Programm:

12:00 Uhr Eröffnung Michael Höllerer, KSÖ-Präsident & Generaldirektor Raiffeisenlandesbank NÖ/Wien

12:15 Uhr Festansprache Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres

12:45 Uhr Diskussion" Sicherheitspolitik im Wandel der Zeit"

  • Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres
  • Karl Schlögl, BM a.D.
  • Karl Blecha, BM a.D.

13:15 Uhr Keynote “Der Faktor Mensch” Marc Thorben Hofman, Kriminal- & Geheimdienstanalyst

13:45 Uhr Ausblick und Abschluss Alexander Janda, KSÖ-Generalsekretär

Akkreditierung unter: hoerler@kompetenzzentrum-sicheres-oesterreich.at

50 Jahre Kompetenzzentrum Sicheres Österreich

Datum: 13.10.2025, 12:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Raiffeisen Forum Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt

Kompetenzzentrum Sicheres Österreich
Selina Hörler, BA
Telefon: +43 664 1261363
E-Mail: hoerler@kompetenzzentrum-sicheres-oesterreich.at
Website: https://kompetenzzentrum-sicheres-oesterreich.at/

