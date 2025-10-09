- 09.10.2025, 11:12:33
AVISO – 54. Bundestag des BSA am 11. Oktober in der younionHALL Wien
BSA-Bundestag mit u.a. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bürgermeister Michael Ludwig und BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny
Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) lädt am 11. Oktober 2025 zum 54. Ordentlichen Bundestag des BSA ein. Das Motto lautet „Freiheit des Denkens – Stärke der Demokratie“. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen des Bundesvorstands und des Präsidenten sowie die politische und gesellschaftliche Ausrichtung für die kommende Funktionsperiode. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter windischhofer@bsa.at. ****
Folgende Programmhighlights stehen auf der Tagesordnung:
Bürgermeister Michael Ludwig, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Stadträtin Veronica Kaup-Hasler eröffnen den Bundestag mit kurzen Anfangsimpulsen.
BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny wird den politischen Kontext und die Zielsetzungen des Bundestags darstellen.
Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner wird ein inhaltliches Referat samt anschließender Diskussion zum Thema „Freiheit des Denkens als Quelle der Wissenschaft und Demokratie“ halten.
Zeit: Samstag, 11. Oktober 2025, ab 10.00 Uhr
Ort: younionHALL, Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien
