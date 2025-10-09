  • 09.10.2025, 11:12:33
  • /
  • OTS0100

AVISO – 54. Bundestag des BSA am 11. Oktober in der younionHALL Wien

BSA-Bundestag mit u.a. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bürgermeister Michael Ludwig und BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny

Wien (OTS) - 

Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) lädt am 11. Oktober 2025 zum 54. Ordentlichen Bundestag des BSA ein. Das Motto lautet „Freiheit des Denkens – Stärke der Demokratie“. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen des Bundesvorstands und des Präsidenten sowie die politische und gesellschaftliche Ausrichtung für die kommende Funktionsperiode. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir ersuchen um Anmeldung unter windischhofer@bsa.at. ****

Folgende Programmhighlights stehen auf der Tagesordnung:

  • Bürgermeister Michael Ludwig, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Stadträtin Veronica Kaup-Hasler eröffnen den Bundestag mit kurzen Anfangsimpulsen.

  • BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny wird den politischen Kontext und die Zielsetzungen des Bundestags darstellen.

  • Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner wird ein inhaltliches Referat samt anschließender Diskussion zum Thema „Freiheit des Denkens als Quelle der Wissenschaft und Demokratie“ halten.

Zeit: Samstag, 11. Oktober 2025, ab 10.00 Uhr
Ort: younionHALL, Maria-Theresien-Straße 11, 1090 Wien

(Schluss) bj/mb

Rückfragen & Kontakt

Anmeldung, Rückfragen & Kontakt für Medien:

Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und
KünstlerInnen (BSA)
Lisa-Sophie Windischhofer
Pressesprecherin
Telefon +43 1 310 88 29
Mobil +43 664 521 19 83
windischhofer@bsa.at
www.bsa.at

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright