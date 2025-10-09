Neue Ausgabe der Late-Night-Satire „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) -

„Verantwortlich“, aber nicht schuldig. Mit diesem feinen, juristischen Unterschied konnte sich ÖVP-Klubchef August Wöginger diese Woche einer möglichen Verurteilung entziehen. Verhandelt wurde wegen Postenschachers bei der Vergabe eines Finanzamtspostens, das Gericht entschied schließlich auf Diversion. Peter Klien nimmt die Causa am Freitag, dem 10. Oktober 2025, um 23.10 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON in „Gute Nacht Österreich“ noch einmal gewohnt satirisch unter die Lupe.

Das Budgetdefizit ist in schwindelerregender Höhe, ebenso die Inflation, und auch die Arbeitslosigkeit steigt. Wer ist schuld daran? Wie geht es mit Österreich weiter? Besteht Hoffnung? Dazu spricht Peter Klien mit seinem Studiogast Robert Palfrader.

Nächste Woche startet in Innsbruck der erste Prozess gegen den gefallenen Immobilien-Tycoon René Benko. Peter Klien wirft noch einmal einen Blick auf eines der Prestigeprojekte des Tirolers: Das Kaufhaus Lamarr in Wien, das ein Shoppingtempel der Superlative hätte werden sollen. Doch angefangen beim Kaufpreis über die Finanzierung bis hin zum Abriss – das „Lamarr“ könnte sinnbildlich für die Geschichte René Benkos stehen.