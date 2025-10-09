FW-Krenn/Langthaler: Respekt für Leistung – Ohne Leistungsträger steht Österreich still!

Wien (OTS) -

Freiheitliche Wirtschaft startet bundesweite Kampagne für Anerkennung, Fairness und Rückhalt gegenüber Unternehmern, Fachkräften und Beschäftigten.

„Leistung ist das Rückgrat unseres Landes und sie verdient endlich wieder die Wertschätzung, die ihr gebührt“, betonen Bundesobmann Matthias Krenn und Generalsekretär Reinhard Langthaler zum Auftakt der neuen Kampagne ‚Respekt für Leistung‘.

Im Mittelpunkt stehen jene, die Österreich Tag für Tag am Laufen halten: Unternehmer, Mitarbeiter, Lehrlinge und Selbstständige, die Verantwortung übernehmen, investieren und mit Zuverlässigkeit, Ausdauer und Mut unser Land tragen.

„Diese Menschen sind das Fundament unserer Wirtschaft. Ohne sie gäbe es keinen Wohlstand, keine Innovation, keine Zukunft. Und trotzdem werden sie seit Jahren übersehen – von einer Politik, die Bürokratie über Hausverstand und Misstrauen über Vertrauen stellt“, so Langthaler.

Mit der Kampagne ‚Respekt für Leistung‘ will die Freiheitliche Wirtschaft wieder ins Bewusstsein rücken, was unser Land wirklich stark macht: Arbeit, Verantwortung und Leistungsbereitschaft.

„Wir stehen hinter allen, die tagtäglich anpacken und Österreich am Leben halten. Sie verdienen Rückhalt statt Hürden, Anerkennung statt Misstrauen und eine Interessenvertretung, die sich tatsächlich für sie einsetzt“, ergänzt Krenn.

„Diese Kampagne ist ein klares Bekenntnis zu all jenen, die Verantwortung übernehmen, Herausforderungen meistern und mit ihrer täglichen Arbeit Zukunft ermöglichen.

Respekt für Leistung ist für uns kein Slogan, sondern ein Auftrag“, schließen Krenn und Langthaler.