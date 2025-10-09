Marchetti: „FPÖ bleibt stramm auf Verschwörungskurs“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ bleibt stramm auf Verschwörungskurs und kehrt seriöser Politik immer mehr den Rücken. Dass die Freiheitlichen nun den rechtsextremen Verschwörungstheoretiker Martin Rutter zum ‚Pin-Up-Girl‘ ihrer eigenen Herbsttour machen, zeigt wieder, wie sich die FPÖ unter Herbert Kickl radikalisiert“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, scharf. „Rutter ist seit Jahren eine Koryphäe der rechtsextremen Verschwörungsszene. Dass die FPÖ mit so jemandem für ihre Veranstaltungen wirbt, beweist einmal mehr, wofür die Kickl-FPÖ steht: für Empörung statt Seriosität und für Spaltung statt Verantwortung“, so Marchetti.

„Neben der Nicht-Distanzierung von den gesichert rechtsextremen Identitären steht die FPÖ nun auch Seite an Seite mit Martin Rutter. Da bleibt nur ein Schluss übrig: Herbert Kickl ist der beste Klubobmann, den die Identitären jemals hatten“, so Marchetti abschließend.