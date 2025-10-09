  • 09.10.2025, 10:57:05
  • /
  • OTS0090

Marchetti: „FPÖ bleibt stramm auf Verschwörungskurs“

Rechtsextremer Verschwörungstheoretiker Martin Rutter neues „Pin-Up-Girl“ für FPÖ-Veranstaltungen

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ bleibt stramm auf Verschwörungskurs und kehrt seriöser Politik immer mehr den Rücken. Dass die Freiheitlichen nun den rechtsextremen Verschwörungstheoretiker Martin Rutter zum ‚Pin-Up-Girl‘ ihrer eigenen Herbsttour machen, zeigt wieder, wie sich die FPÖ unter Herbert Kickl radikalisiert“, kritisiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, scharf. „Rutter ist seit Jahren eine Koryphäe der rechtsextremen Verschwörungsszene. Dass die FPÖ mit so jemandem für ihre Veranstaltungen wirbt, beweist einmal mehr, wofür die Kickl-FPÖ steht: für Empörung statt Seriosität und für Spaltung statt Verantwortung“, so Marchetti.

„Neben der Nicht-Distanzierung von den gesichert rechtsextremen Identitären steht die FPÖ nun auch Seite an Seite mit Martin Rutter. Da bleibt nur ein Schluss übrig: Herbert Kickl ist der beste Klubobmann, den die Identitären jemals hatten“, so Marchetti abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright