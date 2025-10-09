FPÖ-Thau/FPÖ-Keyl: „FPÖ steigt auf Kosten-Bremse! Nein zur Grünen Zone in Mödling“

Mödling (OTS) -

„Die rot-grüne Stadtregierung plant die Einführung von Grünen Zonen im Bereich der HTL und des Spitals. Dieser Plan löst das Parkplatzproblem nicht, sondern verlagert es nur in die angrenzenden Straßenzüge. Dieses Vorhaben geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Nur dieses Pickerl garantiert keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten“, führte NR gf. FPÖ Bezirk Mödling Obmann StR Harald Thau im Rahmen einer Pressekonferenz der FPÖ Stadtgruppe Mödling am Donnerstag im Waldgasthaus Bockerl in Mödling aus.

„Statt das Problem nachhaltig zu lösen, greift man den Bürgern und Autofahrern in die Tasche“, so Thau weiter, der an die bereits 2011 von der FPÖ gestartete Bürgerinitiative gegen die Einführung von Grünen Zonen erinnerte. „Damals trat die FPÖ gemeinsam mit der SPÖ klar gegen diese Schikanen auf. Doch heute weiß die SPÖ davon nichts mehr und wird zum Steigbügelhalter der autofeindlichen, grünen Belastungspolitik“, so Thau weiter.

Auch FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl fand klare Worte: „Das kennt man ja von der klimahysterischen Öko-Partei bestens. Dort wo grüne Politik betreiben, gehts den Autofahrern an den Kragen. Zudem wird das Problem in Mödling nur verlagert und wieder mal wird beim Bürger und Autofahrer dreist und unsozial abkassiert.“

Daher rief die FPÖ Stadtparteigruppe Mödling erneut, wie schon 14 Jahre zuvor, eine Bürgerinitiative „Nein zur Grünen Zone“ ins Leben. Das Ziel: Die Einführung von Grünen Zonen, Parkpickerl und die Ausweitung von Kurzparkzonen in Mödling mit möglichst breiter Unterstützung durch die Mödlinger zu verhindern.

Die Petition kann wie folgt unterstützt werden :

-) Das zugesandte Unterschriftenformular unterfertigen und in den Postkasten in der Neudorferstraße 6, 2340 Mödling einwerfen.

-) Oder eine Mail an petition@fpoe-md.at senden – dann wird das Formular abgeholt.

„Schieben wir der Abzocke, Schulter an Schulter mit den Mödlinger Bürgern, einen Riegel vor“, schlossen Thau und Keyl unisono.