GOURMET und WWF Österreich feiern 10-jähriges Kooperationsjubiläum
Der WWF Österreich und GOURMET setzen sich seit 2015 für eine klimafreundliche Ernährung ein.
Der WWF Österreich und GOURMET konnten im letzten Jahrzehnt viele konkrete Projekte und Maßnahmen umsetzen, die das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung stärken und klimafreundlichen Genuss auf den Mittagstisch bringen. Zum 10-jährigen Jubiläum der erfolgreichen Kooperation verlängern die Umweltschutzorganisation und der Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich ihre Partnerschaft um weitere drei Jahre und setzen damit erneut ein starkes Zeichen für klimafreundliche Ernährung in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz.
„Mehr als ein Drittel der globalen CO2-Emissionen gehen auf unsere Ernährung zurück. Daher möchten wir im Rahmen unserer Partnerschaft möglichst viele Menschen für klimafreundlichen Genuss begeistern. Mit mehr pflanzlichen Zutaten und weniger Fleisch können wir einen konkreten Beitrag für die Umwelt leisten“, sagt WWF-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Johanides.
„Als führender Gemeinschaftsverpfleger in Österreich tragen wir eine große Verantwortung und haben gleichzeitig die Möglichkeit, die Ernährungsgewohnheiten von sehr vielen Menschen täglich zu Gunsten unserer Umwelt zu beeinflussen. Wir möchten es so leicht wie möglich machen, gesund und klimafreundlich zu essen und schätzen die fachliche Expertise unseres Kooperationspartners dabei sehr. Gleichzeitig unterstützen wir mit unserer Partnerschaft die wichtige Arbeit des WWF Österreich für unseren Planeten“, so GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs.
WWF & GOURMET: Partnerschaft für eine klimafreundliche Ernährung
Für die kommenden Jahre setzen sich der WWF Österreich und GOURMET das klare Ziel, die klimafreundliche Sortimentsgestaltung zu erweitern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt beim Thema Biodiversität. GOURMET möchte einen aktiven Beitrag zum Erhalt und der Regeneration der Biodiversität leisten. Der WWF unterstützt dabei als strategisch-inhaltlicher Sparringpartner im Rahmen von Workshops. Parallel dazu werden die gemeinsamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für nachhaltige Ernährung fortgesetzt.
Klimafreundlicher Genuss für alle Altersgruppen
Bei GOURMET Business überzeugen jährliche kulinarische Themenwochen die Gäste in mehr als 3.000 Unternehmen, wie gut Klimaschutz schmeckt. Gemeinsam mit WWF-Expert:innen werden neue, klimafreundliche Gerichte und Veggie-Speisen aus saisonalen und regionalen Zutaten entwickelt. 50 % des À la Carte Sortiments von GOURMET Business sind vegetarisch oder vegan.
Auch bei den jüngsten Gästen setzt die Partnerschaft an: GOURMET Kids hat im Zuge der Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich Rahmenbedingungen für einen klimafreundlichen Speiseplan in Schulen mit 50 % BIO-Anteil sowie großem Veggie-Angebot und regionalen Zutaten entwickelt. Bewusstseinsbildung findet durch den wöchentlichen Bären-Tipp am Speiseplan und die Klima-Kochwerkstatt statt, bei der eine Ernährungsexpertin gemeinsam mit einem Koch direkt in die Schule kommt, um den Kindern beim Mitmachen nachhaltige Rezepte nahezubringen.
