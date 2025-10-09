  • 09.10.2025, 10:45:32
Erinnerung PK: "Lösungsansätze gegen den Kassenärztemangel im ländlichen Raum", morgen, 11 Uhr

Aktuelle Umfrage zeigt: Gemeindevertreter sehen zunehmend Probleme bei der wohnortnahen Versorgung und fordern neue Lösungsansätze ein.

Wien (OTS) - 

Nach wie vor gibt es hunderte unbesetzte Kassenstellen und Gemeinden ohne Allgemeinmediziner. Für viele Menschen wird der niederschwellige und wohnortnahe Zugang zur medizinischen Versorgung immer schwerer.

Eine aktuelle Umfrage belegt, dass auch für Bürgermeister und weitere Gemeindevertreter das Thema zunehmend problematisch wird. Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte präsentiert ihre Lösungsansätze und lädt hierzu zu einer Pressekonferenz ein. Um Anmeldung wird gebeten: pressestelle@aerztekammer.at

Teilnehmer:

OMR Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte

MR Dr. Silvester Hutgrabner, Leiter des ÖÄK-Referates Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten

Dr. Carmen Berti-Zambanini, Obfrau des Schutzverbandes hausapothekenführender Ärzte

Pressekonferenz: Lösungsansätze gegen den Kassenärztemangel im ländlichen Raum

Datum: 10.10.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: s.bunda@aerztekammer.at
Website: https://www.aerztekammer.at

