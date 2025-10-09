FPÖ – Fürst: „Einigung auf erste Phase des Friedensplans lässt auf Ende des Gaza-Kriegs hoffen“

Wien (OTS) -

Erfreut zeigte sich heute die FPÖ-Sprecherin für Außenpolitik und Neutralität, NAbg. Dr. Susanne Fürst, über die Zustimmung Israels und der radikalislamischen Hamas zur ersten Phase des Friedensplans von US-Präsident Trump: „Nun bleibt zu hoffen, dass beide Seiten die Vereinbarungen einhalten, alle Geiseln freigelassen werden und der Waffenstillstand der erste Schritt zu einem nachhaltigen Frieden ist. Das sinnlose Sterben, das Leid unzähliger Menschen und die Zerstörung müssen ein für alle Mal beendet werden!“

Für die freiheitliche Außenpolitiksprecherin zeigt diese Einigung schon jetzt, dass jegliche diplomatischen Initiativen für Frieden und ein Ende der Gewalt immer der richtige Weg und Voraussetzung dafür seien, Konflikte letztlich am Verhandlungstisch zu lösen. „Die aktuelle Übereinkunft war auch nur möglich, weil es zwischen den beiden Konfliktparteien Vermittlerländer gegeben hat, die das Fenster zum Dialog geöffnet haben. Das ist eine Rolle, die auch unser Land mit seiner immerwährenden Neutralität international einnehmen könnte, wenn sie von der Regierung auch mit Leben erfüllt werden würde“, so Fürst weiter.