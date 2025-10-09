Skulptur als Paradebeispiel für Innovation und Ingenieurskunst „made in Austria“

Wien (OTS) -

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs der EXPO 2025 in Osaka übergab Bundesminister Peter Hanke die Auszeichnung an Helmut Döller, Direktor des österreichischen EXPO-Pavillons. Damit wird Österreichs Rolle als Weltmarktführer im modernen Holzbau unterstrichen: Mit hoher Materialkompetenz, nachhaltigen Bauweisen und innovativen Konzepten der Kreislaufwirtschaft wird eindrucksvoll bewiesen, wie Architektur nicht nur ästhetisch, sondern auch ökologisch zukunftsweisend sein kann.

Die von BWM Designers & Architects entworfene und gemeinsam mit Graf Holztechnik GmbH sowie werkraum ingenieure umgesetzte Spiralskulptur aus 15 Tonnen zertifiziertem österreichischem Fichtenholz steht sinnbildlich für die Renaissance des Baustoffs Holz als nachhaltige Alternative im globalen Klimaschutz. Nach dem Prinzip „Schrauben statt Leimen“ konstruiert, ist sie vollständig zerlegbar, wiederverwendbar und in dieser technisch anspruchsvollen Ausführung weltweit einzigartig – ein Vorzeigeprojekt für zirkuläres Bauen, das ökologische Verantwortung mit ingenieurtechnischer Innovation verbindet.

„Österreich ist weltweit ganz vorne dabei, wenn es um nachhaltiges Bauen geht. Der Österreich-Pavillon bei dieser Weltausstellung ist ein wunderbares Beispiel für den Gleichklang von modernem Holzbau und Ästhetik und damit zugleich auch internationale Werbung für die österreichische Baukunst. Es war mir eine Freude, dieses Bauwerk mit dem Austrian Green Planet Building Award auszuzeichnen“ , erklärte Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld, würdigt neben ganzen Bauwerken auch besonders relevante Technologien, die nachhaltiges Bauen möglich machen. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus. AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Key Facts zum Expo Pavillon 2025 in Osaka

Auszeichnungskategorie: AGPB Technology Award

Fertiggestellt: 2025

Gesamtfläche des Pavillons: 800 m²

Ausgewählte Umweltaspekte Demontierbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Skulptur durch Prinzip "Schrauben statt Leimen" CO2-Einsparung durch fast vollständige Leimfreiheit

Kennwerte 15 t zertifiziertes österreichisches Fichtenholz 91 m Länge, 4,3 m Höhe des Notenbands 16,5 m Höhe und 21,5 m Länge der Skulptur Mindestkrümmungsradius von 3 m

Beteiligte Unternehmen Bauherrschaft: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Wirtschaftskammer Österreich Architektur und Generalplanung: BWM Designers & Architects Bau und Konstruktion: Graf Holztechnik GmbH Statik: werkraum ingenieure



Umfassende Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/expo25.htm