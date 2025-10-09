Schnabel: Digitale Vignette sorgt für Vereinfachung und Kosteneffizienz

Wien (OTS) -

“Die Abschaffung der Klebevignette und die alleinige Umstellung auf die digitale Vignette ab dem Jahr 2027 sind ein Erfolg für die Digitalisierung und ein Beitrag zur Kosteneffizienz”, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel zum gestrigen Beschluss des Ministerrates. Der ÖVP-Mandatar hatte sich bereits im Juli dafür ausgesprochen, die Klebevignette auslaufen zu lassen und rein auf die digitale Vignette umzustellen. “Der Parallelbetrieb beider Formate war weder zeitgemäß noch effizient oder ökonomisch sinnvoll. Künftig werden durch diese Digitalisierungsmaßnahme jährlich zwischen drei und fünf Millionen Euro an Sparpotenzialen gehoben. Damit leisten wir einen Beitrag zur Kostensenkung, ohne nur auf Mauterhöhungen zu setzen”, unterstreicht Schnabel.

Wichtig sei, dass der analoge Zugang zur Vignette auch in ihrer digitalen Form sichergestellt sei, “durch den Vertrieb der digitalen Vignette durch Partner wie Trafiken, Tankstellen, Mautstellen, den ÖAMTC oder den ARBÖ”, so Schnabel. Auch die Möglichkeit der Barzahlung beim Vignetten-Kauf bleibe weiter erhalten – “denn wir schließen niemanden aus, wer bar bezahlen will, soll das auch künftig tun können. Das Kennzeichen des Fahrzeugs reicht aus”. Abschließend hält der Verkehrssprecher der Volkspartei fest: “In vielen europäischen Ländern ist die digitale Vignette längst Standard. Österreich zieht nun nach und setzt damit einen wichtigen und konsequenten Schritt hin zu einer moderneren Verwaltung, mehr Nutzerfreundlichkeit und höherer Kosteneffizienz.” (Schluss)