SPÖ-Silvan begrüßt Verlängerung von ‚Gesund aus der Krise‘: „Wichtige und richtige Entscheidung für junge Menschen und ihre Familien“

SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan zeigt sich erfreut über die Entscheidung von Sozialministerin Korinna Schumann, das erfolgreiche Unterstützungsprogramm „Gesund aus der Krise“ zu verlängern. Damit bleibt sichergestellt, dass Kinder, Jugendliche und Familien weiterhin rasch und kostenlos psychologische und psychotherapeutische Hilfe erhalten. „Eine wichtige und richtige Entscheidung. Viele Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Belastungen – und sie brauchen rasch Hilfe, nicht erst nach Monaten auf einer Warteliste“, so Silvan. ****

Der SPÖ-Gesundheitssprecher betont, dass psychische Gesundheit denselben Stellenwert haben müsse wie körperliche: „Niemand würde einem Menschen mit Fieber sagen, er solle sich zusammenreißen. Niemand würde auf die Idee kommen, ein gebrochenes Bein auf eine Warteliste zu setzen. Bei psychischen Erkrankungen passiert beides leider noch zu oft.“

Jede Investition in psychische Gesundheit sei außerdem eine Investition in die Zukunft des Landes, die volkwirtschaftlichen Folgekosten aus psychischen Erkrankungen würden um ein Vielfaches überwiegen. Schätzungen zufolge würden die Kosten aus psychischen Erkrankungen für Österreichs Volkswirtschaft Richtung 15 Milliarden Euro gehen (direkte und indirekte Kosten durch Krankenstände usw.). Für 2022 wies die Statistik Austria 144.524 Krankenstandsfälle wegen psychischer Erkrankungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 38,5 Tagen aus. Das sind 5,5 Mio. Krankenstandstage (2004 waren es noch 1,5 Mio., 2009 2,2 Mio.). Ein Drittel der Pensionszuerkennungen wegen Invalidität und 45 Prozent der Rehageldzuerkennungen beruhten auf einer psychischen Diagnose.