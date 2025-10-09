CS Caritas Socialis gewinnt mit Benefizkonzert mit EHL Immobilien Fundraising Award 2025

Wien (OTS) -

Das Benefizkonzert zugunsten CS Hospiz Wien im Frühjahr 2025 wurde mit dem Fundraising Award in der Kategorie „Aktion des Jahres“ ausgezeichnet. Anlässlich 30 Jahre CS Hospiz Rennweg konzertierte das Matrix Orchester im März 2025 unter der Leitung von Star-Dirigent Emanuel Tjeknavorian im Wiener Konzerthaus für rund 1.800 Gäste. Der Fundraising Award würdigt die hochprofessionelle Organisation des Events, wodurch neue Spender:innen-Zielgruppen erschlossen und insgesamt 111.050Ꞓ für das CS Hospiz Wien aufgebracht werden konnten. Am 06.10. nahmen die CS Caritas Socialis und EHL Immobilien die Auszeichnung gemeinsam im Europahaus Wien entgegen.

„Eine große Auszeichnung für ein enormes Engagement der Immobranche mit Mastermind Michael Ehlmaier, der seit 15 Jahren mit seinem Unternehmen und der Immobranche das CS Hospiz Rennweg unterstützt. Und ein ebenso enormes Engagement der Künstlerinnen und Künstler für Lebensqualität bis zuletzt. Der Preis ist alle jenen gewidmet, die den Kampf gegen den Krebs verloren haben. DANKE!“

So Sabina Dirnberger-Meixner, Leitung Kommunikation CS Caritas Socialis/CS Hospiz Rennweg

„Diese Auszeichnung gilt all jenen, die mit ihrer Großzügigkeit dieses Konzert unterstützt haben – von unseren PartnerInnen aus der Immobilienbranche über SponsorInnen bis hin zu den vielen KonzertbesucherInnen. Für mich persönlich war es eine besonders bewegende Erfahrung, gemeinsam mit meinem Sohn auf der Bühne zu stehen und die Kraft der Musik mit einem so wichtigen sozialen Zweck zu verbinden, betont Michael Ehlmaier, CEO der EHL Immobilien Gruppe.

Andrea Pöchhacker, Prokuristin der EHL Wohnen GmbH, ergänzt: „Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung und zugleich ein wichtiges Signal, dass gesellschaftliches Engagement und soziale Anliegen eine Bühne bekommen. Sie ermutigt uns, solche Initiativen auch künftig weiter voranzutreiben und damit Menschen in herausfordernden Lebenssituationen bestmöglich zu unterstützen.“

Starkes Zeichen der Solidarität aus der Immobilienbranche

Dank großzügiger Spenden zahlreicher Sponsor:innen, allen voran EHL Immobilien, konnten an diesem Abend 111.050 Euro für den weiteren Ausbau des CS Hospiz Wien gesammelt werden. Besonders EHL-Geschäftsführer Michael Ehlmaier setzte sich erneut dafür ein, Geschäftspartner:innen aus der Immobilienbranche für diesen wichtigen Anlass zu mobilisieren.

Über die Fundraising Awards

Ziel der seit 32 Jahren vergebenen Fundraising Awards ist es, hervorragende Leistungen in der Kommunikation mit Spendenden in den Vordergrund zu stellen. Die Kür der Preisträger:innen erfolgt jedes Jahr im Rahmen des Österreichischen Fundraising Kongresses, der heuer von 6. bis 8. Oktober im Europahaus Wien stattfand. Organisator ist der Fundraising Verband Austria – Dachverband von rund 360 Spendenorganisationen aus allen gemeinnützigen Bereichen. Der Verband fördert seit 1996 die Kultur des Gebens hierzulande durch Aus- und Weiterbildung, Vernetzung und Qualitätsstandards im Fundraising.

CS Caritas Socialis – 30 Jahre Lebensqualität vom Beginn bis zum Ende des Lebens

Die CS Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Heute setzt die CS Caritas Socialis drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Wien) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Basis dafür sind das mäeutische Führungsverständnis und das CS Leitbild.

CS Hospiz Wien umfasst alle CS Bereiche, in denen Hospizkultur gelebt wird. Mit dem ersten Mobilen Palliativteam Wiens 1989 wurde ein Meilenstein gelegt. Heute ist der Hospiz-/Palliative Care Gedanke in allen CS Einrichtungen verankert und wird weit über CS Hospiz Rennweg, stationäres Hospiz Pramergasse und in allen stationären und mobilen Einrichtungen verwirklicht. (in den CS Pflege- und Tageszentren, WGs, CS Betreuung zu Hause).

Lebensbegleitung bis zuletzt mit bestmöglicher Schmerzlinderung, professioneller Pflege, spiritueller und psychosozialer Begleitung und eine Hand, wenn man sie braucht, das ist das Ziel von CS Hospiz Wien. #weiljederaugenblickzählt.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie hier: Fundraising Award - CS Caritas Socialis