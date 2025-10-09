Die Tafel Österreich bringt den „Global Food Donation Policy Atlas“ der Harvard Law School erstmals nach Österreich

Wien (OTS) -

Die Teuerung bei Lebensmittelpreisen steht in Österreich steigenden Armutszahlen gegenüber. Gleichzeitig werden täglich tonnenweise genießbare Lebensmittel vernichtet. Die kostenfreie, karitative Lebensmittelweitergabe, wie sie Die Tafel Österreich seit 1999 betreibt, bietet eine Lösung für diese Probleme – doch dafür braucht sie klare politische Rahmenbedingungen.

Vor diesem Hintergrund – und im Vorfeld des Welternährungstages sowie des Internationalen Tags gegen Armut – bringt Die Tafel Österreich die renommierte Harvard Law School mit ihrem Projekt Global Food Donation Policy Atlas erstmals nach Wien.

Der Atlas analysiert weltweit, welche rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen die karitative Lebensmittelweitergabe fördern – und welche sie behindern. Ziel ist es, von internationalen Best-Practices zu lernen und unmittelbare Handlungsempfehlungen, im konkreten Fall für Österreich, aufzuzeigen. Denn: Österreich liegt im internationalen Vergleich hinten, was die Förderung von Lebensmittelspenden betrifft und allein anhand europäischer Beispiele können wir einiges lernen.

Wir laden Sie herzlich ein:

Dienstag, 14. Oktober 2025, 09:00-10.00 Uhr

Hilton am Stadtpark (Am Stadtpark 1, 1030 Wien)

Ihre Gesprächspartner:innen:

Ignazio Corrao *, Senior Policy Advisor, Europäischer Tafel-Verband FEBA

Trevor Findley, Clinical Instructor, Food Law and Policy Clinic, Harvard Law School

*, Clinical Instructor, Food Law and Policy Clinic, Harvard Law School Alexandra Gruber, Geschäftsführung Die Tafel Österreich

Um Anmeldung bis spätestens 13. Oktober 2025 wird gebeten (an presse@tafel-oesterreich.at). Das Podium (* in englischer Sprache!) steht Ihnen gerne auch für Interviews zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Hinweis zur öffentlichen Anreise: Die U4 hält bis 3.11.2025 in Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße! Bitte fahren Sie in dieser Richtung bis Schwedenplatz und dann eine Station retour – oder nutzen Sie alternative Verkehrsmittel.

