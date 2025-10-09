- 09.10.2025, 10:17:02
- /
- OTS0069
Die Tafel Österreich bringt den „Global Food Donation Policy Atlas“ der Harvard Law School erstmals nach Österreich
Lebensmittel: Teuerung, Armut & karitative Weitergabe – Einladung zur Presse-Präsentation am 14.10.2025 um 9.00 Uhr (Hilton am Stadtpark)
Die Teuerung bei Lebensmittelpreisen steht in Österreich steigenden Armutszahlen gegenüber. Gleichzeitig werden täglich tonnenweise genießbare Lebensmittel vernichtet. Die kostenfreie, karitative Lebensmittelweitergabe, wie sie Die Tafel Österreich seit 1999 betreibt, bietet eine Lösung für diese Probleme – doch dafür braucht sie klare politische Rahmenbedingungen.
Vor diesem Hintergrund – und im Vorfeld des Welternährungstages sowie des Internationalen Tags gegen Armut – bringt Die Tafel Österreich die renommierte Harvard Law School mit ihrem Projekt Global Food Donation Policy Atlas erstmals nach Wien.
Der Atlas analysiert weltweit, welche rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen die karitative Lebensmittelweitergabe fördern – und welche sie behindern. Ziel ist es, von internationalen Best-Practices zu lernen und unmittelbare Handlungsempfehlungen, im konkreten Fall für Österreich, aufzuzeigen. Denn: Österreich liegt im internationalen Vergleich hinten, was die Förderung von Lebensmittelspenden betrifft und allein anhand europäischer Beispiele können wir einiges lernen.
Wir laden Sie herzlich ein:
- Dienstag, 14. Oktober 2025, 09:00-10.00 Uhr
- Hilton am Stadtpark (Am Stadtpark 1, 1030 Wien)
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Ignazio Corrao*, Senior Policy Advisor, Europäischer Tafel-Verband FEBA
- Trevor Findley*, Clinical Instructor, Food Law and Policy Clinic, Harvard Law School
- Alexandra Gruber, Geschäftsführung Die Tafel Österreich
Um Anmeldung bis spätestens 13. Oktober 2025 wird gebeten (an presse@tafel-oesterreich.at). Das Podium (* in englischer Sprache!) steht Ihnen gerne auch für Interviews zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Hinweis zur öffentlichen Anreise: Die U4 hält bis 3.11.2025 in Fahrtrichtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße! Bitte fahren Sie in dieser Richtung bis Schwedenplatz und dann eine Station retour – oder nutzen Sie alternative Verkehrsmittel.
Lebensmittel: Teuerung, Armut & karitative Weitergabe – Die Tafel Österreich bringt den „Global Food Donation Policy Atlas“ der Harvard Law School erstmals nach Österreich
Datum: 14.10.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Hilton am Stadtpark
Am Stadtpark 1
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Die Tafel Österreich
Verena Scheidl
Telefon: +43 664 882 798 22
E-Mail: verena.scheidl@tafel-oesterreich.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TAF