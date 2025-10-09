Neuigkeiten aus dem Winterparadies

Wien/Zürich (OTS) -

Die Schweiz begeistert im Winter mit unvergleichlichen Erlebnissen per Bahn, Bus und Schiff. Wir informieren über aktuelle Preisanpassungen, spannende Tagesausflüge sowie über 1.-Klasse-Gratisreisetage.

1. Klasse Swiss Travel Pass Promotion

Ein Highlight bildet die Sonderaktion für den Swiss Travel Pass der 1. Klasse im Herbst 2025. Dieses Spezialangebot gilt für alle Buchungen, die zwischen dem 11. September und dem 30. November 2025 erfolgen und eine Reise in die Schweiz zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 31. März 2026 umfassen. Reisende profitieren dabei von bis zu zwei zusätzlichen Reisetagen: Aus einem 4-Tages-Pass werden fünf Reisetage, aus einem 8-Tages-Pass zehn. Die Aktion macht das Reisen in der komfortablen 1. Klasse-Reise noch attraktiver und setzt gleichzeitig einen Impuls für die Nebensaison.

Weitere Informationen: Erlebe noch mehr, noch länger in der 1. Klasse

Day Discoveries

Mit den “Day Discoveries” wird in der kommenden Saison ein Konzept für eintägige Ausflüge eingeführt, das auf die besonderen Stärken des Schweizer öffentlichen Verkehrs setzt. Gäste können ihr Gepäck im Hotel zurücklassen und mit Bahn, Bus oder Schiff leicht und flexibel auf Entdeckungstour gehen. Kurze Reisezeiten ermöglichen es, innerhalb eines Tages unterschiedliche Regionen zu erleben – von urbanen Zentren bis zu alpinen Landschaften. Ziel ist es, die Aufenthaltsdauer zu verlängern und Schweizer Städte als Ausgangspunkte für vielfältige Unternehmungen zu stärken.

Weitere Informationen: Day Discoveries

Preisanpassungen ab 2026

Das Interesse an Reisen in die Schweiz wächst weiter. Ab dem 1. Januar 2026 gelten daher neue Preise für zwei beliebte Fahrausweise. Der Swiss Travel Pass (Flex) wird durchschnittlich um fünf Prozent teurer, die Swiss Half Fare Card kostet künftig 150 Franken. Die Preise im nationalen Verkehr bleiben unverändert, regionale Anpassungen durch Verkehrsverbünde sind möglich.

Weitere Informationen: Preisanpassungen im Schweizer ÖV