Live, improvisiert und unvorhersehbar: ORF und ARD laden am 22. November zu „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“

Wien (OTS) -

Ein Geburtstagsdinner, ein Mord – und das Publikum ist als Ermittler live dabei: ORF und ARD präsentieren am Samstag, dem 22. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ einen packenden Live-Krimievent, der die Faszination des beliebten Freizeitspiels auf die große Bühne bringt. Improvisiert, unvorhersehbar und spannungsgeladen bis zur letzten Minute entfaltet sich ein intensives Spiel aus Verdacht, Täuschung und überraschenden Enthüllungen – in Echtzeit. Die hochkarätig besetzten Schauspielenden (der vollständige Cast wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben) kennen nur ihre Rollen, nicht jedoch den Verlauf der Geschichte. Das innovative Format denkt das klassische Krimi-Erlebnis neu – und lädt zum Mitfiebern, Mitraten und Mitspielen ein. Regie führen Nils Willbrandt und Ladislaus Kiraly, die Autoren sind Nils Willbrandt und Michael Gantenberg.

Erste Details zum Ablauf von „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“

Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammeln sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu seinem 70. Geburtstag. Doch noch bevor das Familienoberhaupt Maximilian Kampstahl seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord. Jede Figur hat Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen. Doch wer steckt hinter der Tat – und wem kann man trauen?

Zwei prominente Spielleiter steuern die Handlung: Axel Prahl als Erzähler Harry, der im Hintergrund Hinweise sammelt und das Puzzle ordnet, während Jan Josef Liefers als Maurice direkt mit dem Ensemble im Schloss agiert und die Ereignisse immer wieder in neue Bahnen lenkt. So entwickelt sich das mörderische Spiel live über zwei Stunden: Die Schauspielenden kennen nur ihre Rollenprofile und folgen den Impulsen, die ihnen die beiden Spielleiter sowie die Regie während des Abends geben.

Das Publikum an den Bildschirmen erlebt die Spannung gleich doppelt: im Schloss, wo das Drama seinen Lauf nimmt, und im Abstimmungsstudio, wo gemeinsam über Verdächtige und Spuren diskutiert wird – unterstützt von prominenten Co-Ermittlern. Eine Moderatorin führt durch den Abend, der sich zwischen Abstimmungsstudio und dem Geschehen im Schloss bewegt. So wird „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ zu einem interaktiven Fernsehereignis in Österreich und Deutschland, bei dem die Zuschauenden live in die Ermittlungen eingebunden sind und per Telefon abstimmen können, wen sie für die Mörderin oder den Mörder halten.

„Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ ist eine Produktion von Constantin Entertainment im Auftrag der ARD Degeto Film und des Saarländischen Rundfunks für die ARD und in Koproduktion mit dem ORF.