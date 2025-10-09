SPÖ-Himmer gratuliert der Universität Wien zum Einzug in die Top 100

Wien (OTS) -

SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer gratuliert der Universität Wien herzlich zum erstmaligen Einzug unter die Top 100 im renommierten Times Higher Education World University Ranking: „Dass die Universität Wien als erste österreichische Hochschule Platz 95 erreicht, ist eine herausragende Leistung. Ich gratuliere Rektor Sebastian Schütze und allen Angehörigen der Universität Wien sehr herzlich zu diesem historischen Meilenstein.“ Die MedUni Wien ist unter die besten 200 Universitäten weltweit aufgestiegen – ihre bisher beste Platzierung seit Bestehen des Rankings. „Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit, konsequenter Forschungsförderung und eines beeindruckenden Engagements von Studierenden, Forschenden und Lehrenden.“ ****

Himmer betont, dass diese internationalen Erfolge auch ein starkes Signal für den gesamten Wissenschaftsstandort Österreich sind: „Spitzenleistungen in Lehre und Forschung entstehen nicht zufällig, sondern durch verlässliche Rahmenbedingungen. Unsere Universitäten zeigen, dass eine klare wissenschaftliche Vision und Internationalisierung Früchte tragen.“

„Es braucht aber auch weiterhin starke öffentliche Investitionen, damit unsere Universitäten international konkurrenzfähig bleiben. Der heutige Erfolg ist Ansporn, die heimische Wissenschaftspolitik ambitioniert weiterzuentwickeln“, so Himmer abschließend. (Schluss) mf/ff