Ab heute wieder „Kabarett & Comedy“-Festival in Krems

St. Pölten (OTS) -

Ab heute, Donnerstag, 9. Oktober, verwandelt das „Kabarett & Comedy“-Festival unter der künstlerischen Leitung von Günther „Mo“ Mokesch Krems für zehn Abende mit nationalen Stars und Newcomern der Kabarettszene wieder in die Hauptstadt des Humors.

Der Auftakt erfolgt heute, Donnerstag, 9. Oktober, mit Nadja Maleh und ihrem „Best-of“-Kabarett im Kloster Und, gefolgt von Benedikt Mitmannsgruber und „Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber“ morgen, Freitag, 10. Oktober, und Willy Astor mit „Reimart und Lachkunde“ am Samstag, 11. Oktober, jeweils im Stadtsaal Krems. Fortgesetzt wird am Donnerstag, 16. Oktober, im Haus der Regionen mit Antonia Stabinger und „Angenehm“ bzw. am Mittwoch, 22. Oktober, im Stadtsaal Krems mit Eva Maria Marold und „Frauen und Kinder zuerst“.

Der November startet am Mittwoch, 19., mit Maschek und „Exit“ im IMC Krems sowie den Kernölamazonen und „20 Jahre Kernölamazonen – Liebe & Kernöl“ am Samstag, 22. November, im Kloster Und, ehe Manuel Rubey und Simon Schwarz am Donnerstag, 27. November, im Stadtsaal Krems „Das Restaurant“ präsentieren und die Covergirls am Freitag, 28. November, im Haus der Regionen „It's Christmas“ ankündigen. Das Finale am Freitag, 5. Dezember, gehört dann dem „Weltuntergang für Fortgeschrittene“ der Science Busters im IMC Krems, wobei hier bereits am Nachmittag zudem „Science Busters for Kids“ auf dem Programm steht.

Beginn der Abendveranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr; Tickets unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.kabarettundcomedyfestival.at.