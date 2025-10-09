10 Jahre „Plattform für Digitale Gesundheit“

Wien (OTS) -

Die „Plattform für Digitale Gesundheit“ (PDG), ein Netzwerkpartner des FEEI, blickt auf ein Jahrzehnt Pionierarbeit im heimischen Gesundheitswesen zurück. Im Rahmen des eHealth-Frühstücks gestern, Mittwoch, feierte die PDG ihr 10-jähriges Bestehen und gab einen Ausblick auf neue Entwicklungen.



Seit ihrer Gründung 2015 hat sich die Plattform für Digitale Gesundheit als verlässliche Partnerin der eHealth-Branche etabliert und agiert als Vermittlerin zwischen Systempartnern, Institutionen sowie Softwareherstellern. Die PDG hat maßgeblich zur Umsetzung zentraler Schlüsselprojekte beigetragen: vom ELGA-Rollout ab 2018 über die Einführung des e-Impfpasses 2021 bis hin zur kostenlosen Testphase des ePrivat-Rezepts 2023. Auch die Diagnosecodierung auf Basis von SNOMED CT zählt zu den Projekten, deren Umsetzung die Plattform unterstützt hat.

„Unser Anspruch ist es, die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur zu begleiten, sondern aktiv voranzutreiben“, sagt Gerhard Stimac, Sprecher der Plattform für Digitale Gesundheit anlässlich des Jubiläums. „Die erreichten Meilensteine zeigen, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Softwareherstellern, Systempartnern und Anwender:innen hierfür entscheidend ist.“



Neues Tool zur automatisierten Diagnoseerfassung

Ein zentrales Highlight des eHealth-Frühstücks war die Live-Demonstration der automatisierten Diagnoseerfassung durch die Mitglieder der PDG. Die Softwarehersteller zeigten, wie das neue Modul ab 1. Jänner 2026 in der Praxis eingesetzt werden kann. Die Codierung medizinischer Diagnosen erfolgt damit in Zukunft noch einfacher, wie PDG-Leiter Florian Schnurer betont: „Die automatisierte Diagnosecodierung ist ein wichtiger Digitalisierungsschritt nach vorne. Sie reduziert den administrativen Aufwand für Ärzt:innen und schafft Raum für das Wesentliche: die medizinische Versorgung der Patient:innen.“ Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz ist die Anpassung und Einhaltung der Workflows.



eHealth-Roadmap schafft Transparenz

Nach einem Jahrzehnt intensiver Arbeit ist klar: Die digitale Transformation des heimischen Gesundheitswesens braucht strategischen Weitblick, nachhaltige Innovationen und eine koordinierte Umsetzung. Um die Digitalisierungsprojekte gezielt zu steuern, hat die PDG Anfang 2025 die eHealth-Roadmap ins Leben gerufen. „Die eHealth-Roadmap schafft Transparenz für alle Akteure des heimischen Gesundheitswesens. Sie ermöglicht die strategische Planung zentraler Digitalisierungsprojekte in Österreich“, betont Stimac.



Fortschritt braucht Zusammenarbeit

Im Zentrum der PDG stehen auch in Zukunft nachhaltige Innovationen, ein fairer Wettbewerb sowie ein spürbarer Mehrwert für alle Akteure des heimischen Gesundheitswesens. Der kontinuierliche Austausch mit Systempartnern ist entscheidend, um die digitale Transformation des österreichischen Gesundheitswesens erfolgreich voranzubringen.



Über die Plattform für Digitale Gesundheit

Die „Plattform für Digitale Gesundheit“ ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). In ihr sind Unternehmen organisiert, die in Österreich Software für den Gesundheitsbereich erstellen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum effizienten Umgang mit medizinischen und administrativen Daten im Gesundheitswesen. Mitglieder sind: A1 Telekom Austria AG, Apotronik Datenservice Gesellschaft mbH, CAS - Computer Anwendungssysteme GesmbH, CGM ARZTSYSTEME ÖSTERREICH GMBH, D.A.T.A. Corporation Softwareentwicklungs GmbH, DataPharm Network, DocFinder GmbH, HCS - Health Communication Service GmbH, Humanomed IT Solutions GmbH, Latido Health Tech GmbH, LUKAS SOFTWARE, MCW Handelsgesellschaft mbH, MYNEVA Austria GmbH, Schachner & Schlemmer GmbH, Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, x-tention Informationstechnologie GmbH, Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft mbH. www.digitalgesundheit.online