Lotto: Duo knackt Doppeljackpot – je 1,1 Millionen Euro Gewinn

Wien (OTS) -

Zwei Spielteilnehmer:innen gelang es am vergangenen Mittwoch, den Lotto Doppeljackpot zu knacken und damit jeweils etwas mehr als 1,1 Millionen Euro zu gewinnen. Zum Erfolg kamen sie dabei auf höchst unterschiedliche Weise: Während ein:e Spielteilnehmer:in drei Tipps auf einem Normalschein über die Spieleseite win2day abgegeben hatte, trug ein:e Kärntner:in einen Systemschein, auf dem das System 0/07 angekreuzt war, in eine Annahmestelle. Dank dieses Systems, das insgesamt sieben Tipps beinhaltet, kamen noch sechs Fünfer und damit ein Extra-Gewinn von rund 7.200 Euro dazu.

Ebenfalls zwei Gewinner:innen gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Auch hier wurde ein Gewinn in Höhe von rund 54.600 Euro über die Spieleseite win2day per Normalschein erzielt, der andere per Quicktipp in der Steiermark.

LottoPlus

Bei LottoPlus gelang es einzig einem win2day-User, die „sechs Richtigen“ auf einem Normalschein anzuklicken. Dieser Sologewinn war rund 233.500 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Gleich drei Wettscheine trugen die richtige Joker Zahl, und auf allen drei war auch das „Ja“ angekreuzt. Für ein:e Vorarlberger:in, ein:e Steirer:in sowie einen win2day-User bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 66.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 8. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen