Der Mega-Knall bei "Love Island VIP"- und Pietro Lombardi mittendrin

  • Pietro spielt seinen neuen Song "Fuego" in der Villa.
  • Die Jungs ziehen in den Members Club.
  • "Love Island VIP" am 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

In der "Love Island VIP"-Villa liegen Romantik und Drama nur einen Herzschlag auseinander: Während die Couples auf Wolke Sieben schweben und Pietro Lombardi mit seinem neuen Song "Fuego" für Gänsehaut sorgt, bringt der "Members Club" mit drei neuen Granaten plötzlich alles durcheinander - und ein gefährliches Liebesdreieck bahnt sich an. "Love Island VIP" am 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Nach drei überraschenden Auszügen kommen die Emotionen in der "Love Island VIP"-Villa langsam zur Ruhe. Endlich ist Zeit für ganz viel Romantik, und süße Entspannung liegt in der Luft - die Couples turteln wie noch nie, selbst Jeje und Umut haben ihren Dauerstreit geparkt. Mit romantischen Worten werden sogar Couple-Bändchen ausgetauscht - alles scheint perfekt. Und es wird noch besser: Superstar Pietro Lombardi taucht plötzlich im Garten der Villa auf! Mit seinem "Love Island VIP"-Hit "Fuego" bringt er die Stimmung zum Beben. Die Vibes? So harmonisch wie nie - doch dann kippt alles in Sekunden!

Während Pietro lachend mit den Mädels in der Strandhütte abhängt, erreicht die Jungs eine Nachricht: Ein Jeep wartet draußen! Das Ziel: der geheime Members Club... Minuten später feiern alle vier Islander ausgelassen im exklusiven Club - und natürlich bleiben sie nicht lange allein.

Gaby, Sina und Joena checken als hotte Granaten ein und bringen das Blut der Islander so richtig in Wallung. "Joena und Sina - komplett mein Typ!", so Josh geflasht. Und Umut? Der spürt sofort elektrisierende Vibes mit Joena - die scheinen auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Joena verrät: "Umut und ich haben uns sehr, sehr interessante Blicke zugeworfen." Doch es gibt ein großes Problem: "Jeje ist eine meiner engsten Freundinnen!", beichtet Joena ihr Dilemma. Riskiert die 26-Jährige wirklich alles für ein verbotenes Abenteuer mit Umut - dem Couple ihrer Freundin?

"Love Island VIP" am 9. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

