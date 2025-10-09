Taschner: Top-Platzierung der Universität Wien belegt Erfolg dieser Hochschuleinrichtung

Wien (OTS) -

“Allerherzlichste Gratulation an die Alma Mater Rudolphina!” - ÖVP-Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner zeigte sich heute, Donnerstag, erfreut über die Platzierung der Universität Wien im renommierten “Times Higher Education World University Ranking”. Mit Platz 95 konnte eine österreichische Hochschule erstmals einen Platz unter den Top 100 erreichen.

Auch andere österreichische Universitäten konnten ihre Platzierungen verbessern: So findet sich etwa die Medizinische Universität Wien unter den 200 besten Universitäten der Welt. Sie rückte mit Platz 181 (zuvor Ranggruppe 201–250) nach vorne und erzielte damit ihre beste Platzierung seit Bestehen dieses nicht medizinspezifischen Rankings – “das ist eine sensationelle Leistung”. Die Medizinische Universität Innsbruck verbesserte sich von den Rängen 251–300 auf 201–250; die Medizinische Universität Graz behauptete sich in der Ranggruppe 201–250 (ab Platz 201 wird nur mehr in Gruppen gereiht).

“Diese Platzierungen zeigen, dass die Universität Wien in hervorragender Weise ihrer Mission nachkommt, Wissen zu bewahren, zu verbreiten und zu mehren. Das gute Ranking ist eine hohe Auszeichnung, aber auch ein Ansporn für weitere wissenschaftliche Arbeit. Österreich wird seine erfolgreiche Hochschulpolitik konsequent fortsetzen und sich weiterhin dafür einsetzen, dass sich Studierende sowie Professorinnen und Professoren dieser herausragenden akademischen Stätte gestärkt und bestätigt wissen. Sie sind die treibenden Kräfte dafür, dass die Universität Wien auch künftig zu den weltbesten akademischen Institutionen zählen wird”, ist der Wissenschaftssprecher überzeugt. (Schluss)