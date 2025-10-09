BlackBerry SecuSUITE jetzt auch als Desktop-Client für Windows-Geräte verfügbar - Sicherheitsstandard auf Regierungsniveau im gesamten dig

Waterloo, Ontario (OTS) -

BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) erweitert seine Sicherheitslösung BlackBerry® SecuSUITE® auf Windows-Geräte. Damit steht die von Regierungen und kritischen Unternehmen geschätzte sichere Kommunikation mit staatlichem Schutzniveau nun auch für Laptops und Workstations zur Verfügung. Die Erweiterung ermöglicht sichere Sprachkommunikation, Messaging und Dateifreigabe über mobile Geräte, Laptops und Desktops hinweg - mit einem einheitlichen, leicht adaptierbaren Workflow, der denselben verlässlichen Schutz bietet.

Ob unterwegs, am Arbeitsplatz oder mobil am Laptop: Nutzerinnen und Nutzer können unabhängig vom genutzten Gerät sicher zusammenarbeiten, ohne ihre Arbeitsweise umstellen zu müssen. Dokumente lassen sich auf einem größeren Bildschirm prüfen, detaillierte Nachrichten bequem über eine Tastatur verfassen oder im Einsatz schnell per Sprache koordinieren - alle Kommunikationsformen greifen nahtlos ineinander und unterstützen den kontinuierlichen Ablauf von der Entscheidung bis zur Umsetzung. SecuSUITE hält Arbeitsabläufe einfach und trägt gleichzeitig dazu bei, Kommunikation zu schützen.

Für Organisationen bedeutet die Erweiterung von SecuSUITE auf Windows-Laptops und -Workstations, dass unternehmenskritische Kommunikation auch beim Wechsel zwischen Endgeräten und Netzwerken geschützt bleibt. Kommunikation wird dabei vor Abhören, Identitätstäuschung und Metadaten-Auswertung abgeschirmt. Flexible Bereitstellungsoptionen (On-Premises, Private Cloud oder gehostet) ermöglichen es Behörden währenddessen, vollständige Souveränität und Kontrolle über ihre Daten zu wahren.

"Kritische Gespräche finden nicht ausschließlich im Einsatz statt", sagt Dr. Christoph Erdmann, Senior Vice President bei BlackBerry. "Mit der Erweiterung von SecuSUITE auf Windows-Geräte bieten wir Anwendern denselben Schutz, auf den sie sich während mobiler Einsätze verlassen. Und das jetzt auch an ihrem primären Arbeitsplatz oder Laptop. So bleibt kritische Kommunikation geschützt und in Bewegung, fügt sich nahtlos in den Arbeitsalltag ein und fördert die Akzeptanz ohne zusätzliche Komplexität."

SecuSUITE ist umfangreich und unabhängig zertifiziert, unter anderem durch NIAP, NATO Restricted, BSI und CSfC. Regierungen und kritische Unternehmen weltweit setzen auf SecuSUITE, um ihre sensibelsten Kommunikationen zu schützen. Als zentrale Säule der BlackBerry® Secure Communications bietet SecuSUITE Sicherheit für Sprachkommunikation, Messaging, Dateifreigabe und Krisenkoordination - mit voller Souveränität und Kontrolle über Einsatz und Betrieb.

BlackBerry Secure Communications wird von Regierungen, Verteidigungsbehörden und kritischen Branchen weltweit eingesetzt - darunter alle G7-Regierungen, 18 der G20-Mitglieder und 8 der 10 größten globalen Banken - um vertrauliche Gespräche und groß angelegte Koordination zu schützen.

Verfügbarkeit

Die Windows-Erweiterung von SecuSUITE wird ab November 2025 allgemein verfügbar sein - unter dem Namen BlackBerry® SecuSUITE® for Windows Desktop.

Über BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet Unternehmen und Regierungen intelligente Software und Services, die die Welt um uns herum antreiben. Mit Hauptsitz in Waterloo, Ontario, ermöglicht die leistungsstarke Basissoftware des Unternehmens sowohl führenden Automobilherstellern als auch Industriekonzernen die Umsetzung transformativer Anwendungen, die Erschließung neuer Einnahmequellen und die Einführung innovativer Geschäftsmodelle - ohne Kompromisse bei Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit.

Mit einer tief verankerten Tradition in sicherer Kommunikation bietet BlackBerry operative Widerstandsfähigkeit durch ein umfassendes, hochsicheres und breit zertifiziertes Portfolio für mobile Absicherung, unternehmenskritische Kommunikation und das Management kritischer Ereignisse.

