Seasonax öffnet Schnittstellen für B2B-Kunden

Wien (OTS) -

Wer saisonale Muster an den Finanzmärkten versteht, hat einen entscheidenden Wissensvorsprung. Genau hier setzt Seasonax, der weltweit führende Anbieter für Saisonalitätsanalysen mit Sitz in Wien, an. Seit Jahren wächst das Fintech kontinuierlich, unterstützt durch erfolgreiche Produkte wie die Seasonax Web App und die Seasonax Bloomberg App.

Jetzt geht Seasonax einen entscheidenden Schritt weiter: Neue API-Schnittstellen ermöglichen ausgewählten B2B-Partnern die Möglichkeit, Analyse-Daten direkt in ihre eigenen Systeme zu integrieren. Institutionelle Kunden erhalten damit Zugriff auf Screener-Ergebnisse und detaillierte saisonale Muster – nahtlos, effizient und basierend auf den Seasonax Algorithmen.

„Unser Ziel ist es, Wissen über saisonale Effekte so zugänglich wie möglich zu machen. Mit unserer API-Lösung können Banken, Broker und Fintechs ihren Kunden direkten Mehrwert bieten und ihre eigenen Angebote stärken“ , sagt Christoph Zenk, CEO von Seasonax.

Erste internationale Partner nutzen die API bereits erfolgreich, was die wachsende Relevanz saisonaler Datenprodukte unterstreicht. Damit positioniert sich Seasonax als wichtiger Infrastruktur-Anbieter im Bereich quantitativer Finanzanalysen.

Darüber hinaus arbeitet Seasonax global erfolgreich mit renommierten Institutionen wie der IFTA (International Federation of Technical Analysts), der CMT Association sowie diversen weiteren Partnern zusammen. Dimitri Speck, Co-Founder und Chefanalyst: “Anleger an den Finanzmärkten können ihre Gewinne mit wiederkehrenden Saisonalitäten und Zyklen systematisch steigern.”

Neben innovativen Tools erstellt und veröffentlichen Speck und sein Analyse-Team laufend Inhalte, Analysen und Fachartikel rund um das Thema Saisonalität. Diese werden frei zur Verfügung gestellt, um sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Experten dabei zu helfen, saisonale Muster besser zu verstehen und praktisch zu nutzen. Ergänzt wird dieses Angebot durch regelmäßige Webinare mit internationalen Partnern in Deutsch und Englisch. Mit der neuen B2B-Offensive baut Seasonax seine Marktführerschaft weiter aus und adressiert gezielt Banken, Broker, Asset Manager und Fintech-Unternehmen.

Über Seasonax

