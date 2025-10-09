Urbaner Stadtwandertag links der Donau: „12 Stunden LiDo“

Wien (OTS) -

Links der Donau geht was weiter! Nämlich 50 Kilometer. Wer die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben, viele Grätzl-Highlights und unbekannte Natur entdecken möchte, ist eingeladen, am 18. Oktober beim großen Zu-Fuß-Geh-Event der Stadt Wien „12 Stunden LiDo“ mitzumachen! Auf insgesamt 50 Kilometern werden die beiden großen Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zu Fuß umrundet. Natürlich können auch einzelne Teiletappen gewandert werden.

„Schon jetzt ist Wien eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens. Viele Ziele des täglichen Lebens sind im Umkreis von 15 Minuten erreichbar, das erklärt auch, warum die Wiener*innen mehr als ein Drittel ihrer Wege zu Fuß erledigen. Das sind deutlich mehr, als mit dem Auto gefahren werden! Die Stadt Wien schafft daher laufend bessere Gehwege und verschönert und begrünt öffentliche Plätze. Das hilft dem Klima und lädt zu mehr aktiver Bewegung ein – zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ob für Alltag oder Freizeit – Wien hat tolle Geh- und Wanderwege zu bieten und links der Donau, also in den großen Bezirken Floridsdorf und Donaustadt, gibt es noch besonders viel zu entdecken“, erklärt die Wiener Beauftragte für den Fußverkehr Petra Jens. Gemeinsam mit den Bezirksvorstehern von Floridsdorf und Donaustadt, Georg Papai und Ernst Nevrivy lädt sie ein zum großen „12-Stunden-Lido“-Wandertag am Samstag, den 18. Oktober 2025.

Unterstützt wird der urbane Stadtwandertag „12 Stunden LiDo“ von „Österreich zu Fuß“ (österreichzufuss.at), der bundesweiten Initiative des Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, getragen von der Österreichischen Energieagentur.

Abwechslungsreiche Wanderroute

Von der Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal hinauf zum Bisamberg mit einem grandiosen Ausblick über Wien, entlang der nördlichen Stadtgrenze geht es nach Süßenbrunn und hinein in den Norbert-Scheed-Wald. Die Seestadt, Europas modernstes Stadtentwicklungsgebiet, liegt ebenso auf der Wanderstrecke wie die verträumten Kellergassen von Stammersdorf. „Wir freuen uns über attraktive neue Fußwege, Plätze und Parks in unseren Bezirken und hoffen, dass viele Menschen am großen urbanen Stadtwandertag mitmachen, um die Schönheiten von Floridsdorf und der Donaustadt zu entdecken“, so Bezirksvorsteher Georg Papai und Ernst Nevrivy.

„Mit ‚LiDo geht‘ zeigen wir, wie lebendig Wien ‚Links der Donau‘ ist – wo Natur, Stadt und Gemeinschaft aufeinandertreffen. Gehen ist die gesündeste und klimaneutralste Art, sich fortzubewegen. Als klinischer Psychologe und Umweltpolitiker ist mir wichtig, dass wir Bewegung im Alltag fördern und die Schwächsten im Verkehr stärken. Was als Idee begann, ist heute eine lebendige Bewegung, die Menschen verbindet und Lust auf’s Zu-Fuß-Gehen macht. Schritt für Schritt machen wir Floridsdorf und die Donaustadt lebenswerter – klimafreundlich und mit offenen Augen für alles, was unsere Stadt so besonders macht“, so der Donaustädter Ideengeber des Projekts, SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher.

50 Kilometer Strecke – 12 Stempelstationen

Die Route führt entlang der Bezirksgrenzen und beträgt insgesamt rund 50 km. Selbstverständlich können auch nur einzelne der insgesamt 12 Etappen oder Teile dieser gewandert werden. Jede Etappe beginnt an einer Stempelstation, an denen Stempelpässe und Wanderkarten gratis verteilt werden.

Ab drei Stempeln werden kleinere und größere Goodies ausgegeben. Für diejenigen, die alle 12 Etappen zu Fuß bewältigen, wartet ein exklusives Überraschungsgeschenk und die Würdigung in der „LiDo Hall of Fame“!

Auf der ganzen Strecke gibt es verschiedene Gastroangebote. Auf der „12 Stunden LiDo“-Wanderkarte sind auch Trinkbrunnen und öffentliche WC Anlagen verzeichnet sowie Hinweise zur Barrierefreiheit.

Die Teilnahme ist gratis, die Strecke wird von 8.00 – 20.00 Uhr betreut. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„12 Stunden LiDo“ wird im Auftrag der Stadt Wien von der Mobilitätsagentur Wien organisiert. Alle Infos, die genaue Strecke, auch als gpx-Downlowd, unter: https://www.wienzufuss.at/12-stunden-lido-2025/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/