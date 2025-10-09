Sparen und trotzdem ins Restaurant: bis zu 3.942 € Ersparnis bei Fixkosten möglich

Wien (OTS) -

durchblicker-Umfrage zeigt: Ein Drittel muss Ausgaben stark einschränken, gespart wird bei Restaurants, Bekleidung und Urlaub

Gleichzeitig bleibt Optimierungspotenzial bei Fixkosten liegen – jede:r Zweite hat noch nie Strom, Versicherungen oder Internet gewechselt

Große Preisspannen bringen satte Ersparnisse: Anbieterwechsel kann Fixkosten um mehrere tausend Euro pro Jahr reduzieren

durchblicker-Experte empfiehlt: Aktiv werden und wechseln – das steigert den Wettbewerb und wirkt preisdämpfend

Entgegen dem Euroraum-Trend einer konstanten Inflationsrate von etwa 2 % liegt das Niveau in Österreich im September laut Schnellschätzung mit 4 % deutlich darüber. Auch die Konjunkturaussichten bleiben weiterhin verhalten, was sich negativ auf die Konsumbereitschaft auswirkt: Laut einer repräsentativen Umfrage von durchblicker haben sechs von zehn Österreicher:innen ihre Ausgaben in den letzten sechs Monaten bewusst reduziert.[1] Ein Drittel spricht von starken bis sehr starken Einschränkungen. Bei 80 % der Befragten haben sich die Fixkosten zuletzt erhöht. Dennoch bleibt die Bereitschaft zur Optimierung gering – und das, obwohl die Tarifspannen enorm sind: Ein Paar-Haushalt in Wien spart durch einen Anbieterwechsel bei Strom, Gas, Versicherungen, Handy und Internet im besten Fall bis zu 2.475 Euro. In einem Vorarlberger Familienhaushalt kann die Ersparnis bis zu 3.942 Euro betragen.[2]

Ein Drittel greift zur Fixkostendeckung auf Ersparnisse zurück

Die Befragten schränken sich vor allem bei Restaurantbesuchen (70 %), Bekleidung und Schuhen (63 %) sowie Reisen und Urlaub (59 %) ein. Dennoch gibt jede:r Fünfte an, regelmäßig das Konto zu überziehen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Knapp ein Drittel greift immer wieder auf Erspartes zurück, um Fixkosten decken zu können. „Wer der Teuerung nicht nur mit Einschränkungen begegnen und auf Erspartes zurückgreifen will, kann auch an den Fixkosten schrauben“, erklärt Martin Spona, Geschäftsführer von durchblicker. „Denn ‚fix‘ heißt nicht unveränderbar – viele Prämien und Tarife können erheblich reduziert werden. Speziell im Energie- und Versicherungsbereich bringen Anbieterwechsel schnell mehrere hundert Euro Ersparnis pro Jahr. So kann an den richtigen Stellen gespart werden.“ Die größten Preisspannen gibt es aktuell bei Autoversicherungen sowie bei Eigenheim- und Unfallversicherungen. Aber auch bei Strom und Gas lassen sich die Jahreskosten um mehrere hundert Euro pro Jahr reduzieren.

Hohe Wechselquote steigert Wettbewerb und dämpft Preise

Im europäischen Vergleich sind Österreicherinnen und Österreicher Wechselmuffel: Die Umfrage zeigt, dass etwa jede:r Zweite noch nie den Anbieter für Strom, Versicherungen oder Internet gewechselt hat. Der Wettbewerbsdruck ist geringer, weshalb die Preise auf einem höheren Niveau bleiben. Andere Märkte sind hingegen heiß umkämpft, was sich spürbar auf die Preise auswirkt – so etwa im Mobilfunksektor. Hier ist die Wechselbereitschaft in Österreich deutlich größer und die Tarife sind kompetitiver. „Die Politik ist gefordert, geeignete Maßnahmen für den Aufschwung und gegen die Teuerung zu setzen. Bis dahin müssen Konsument:innen aber nicht machtlos zusehen, wie sich die Preisspirale weiterdreht. Regelmäßige Tarifvergleiche und Anbieterwechsel optimieren die persönlichen Fixkosten, kurbeln den Wettbewerb an und wirken inflationsdämpfend. Das zeigt sich etwa im internationalen Vergleich des Energiemarkts“, so Spona.



Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Wechselportal Österreichs. 29 Tarifvergleiche für Strom & Gas, Versicherungen, Handy & Internet sowie Kredit, Girokonto und Sparzinsen schaffen einen schnellen Marktüberblick. Konsument:innen können über durchblicker Angebote individuell vergleichen und Verträge direkt online abschließen. Durch den einfachen und schnellen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter lassen sich mehrere hundert Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker eine kostenlose Expertenberatung und unterstützt, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung bei den Fixkosten zu treffen.

durchblicker ist Mitglied der Netrisk Gruppe, einem Verbund europäischer Vergleichsportale, die mit starken Marken in Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei und Litauen marktführend ist. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000 und klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.

Quellen

[1] Studie durchgeführt von Bilendi AG, Befragungszeitrum Mai/Juni 2025, n = 1.265, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren nach Alter, Geschlecht und Bundesland

[2] Die jährliche Fixkosten-Ersparnis in den einzelnen Vergleichskategorien berechnet sich durch den Wechsel vom teuersten zum günstigsten über durchblicker.at abschließbaren Anbieter. Abfragedatum: 02.10.2025

Fotos von durchblicker-CEO Martin Spona

https://durchblicker.at/presse-service

© Sebastian Freiler