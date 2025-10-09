  • 09.10.2025, 08:45:02
  • /
  • OTS0023

AVISO Reminder: PK neue Volkshilfe-Studie: Einschränkungen durch anhaltende Teuerung und Österreicher*innen fordern soziale Absicherung

Volkshilfe stellt Ergebnisse repräsentativer Umfrage zum Thema Armut vor

Wien (OTS) - 

Der Volkshilfe Sozialbarometer erhebt regelmäßigen ein Stimmungsbild der sozialen Lage in Österreich. Die repräsentative Studie wird vom Forschungsinstitut Foresight durchgeführt.

Ihre Gesprächspartner*innen:

- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich
- Hanna Lichtenberger, Leiterin Forschung und Sozialpolitik

Muss ich mich im Alltag durch die anhaltende Teuerung einschränken? Ist es wichtig, dass sich die Regierung für die Abschaffung der Kinderarmut einsetzt? Braucht es mehr Unterstützung durch Qualifizierung, um eine Arbeit zu finden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Pressegespräch: Volkshilfe Umfrage zu Armut

Datum: 10. Oktober 2025, 9 Uhr

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Die Teilnahme ist auch online möglich: https://us06web.zoom.us/j/81810514810

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Österreich
Ulrike Schöflinger
Telefon: 0676 83 402 247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright