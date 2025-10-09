AVISO Reminder: PK neue Volkshilfe-Studie: Einschränkungen durch anhaltende Teuerung und Österreicher*innen fordern soziale Absicherung

Wien (OTS) -

Der Volkshilfe Sozialbarometer erhebt regelmäßigen ein Stimmungsbild der sozialen Lage in Österreich. Die repräsentative Studie wird vom Forschungsinstitut Foresight durchgeführt.

Ihre Gesprächspartner*innen:



- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

- Hanna Lichtenberger, Leiterin Forschung und Sozialpolitik

Muss ich mich im Alltag durch die anhaltende Teuerung einschränken? Ist es wichtig, dass sich die Regierung für die Abschaffung der Kinderarmut einsetzt? Braucht es mehr Unterstützung durch Qualifizierung, um eine Arbeit zu finden? Mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt sich die aktuelle, österreichweite Befragung, die im Pressegespräch vorgestellt wird.

Pressegespräch: Volkshilfe Umfrage zu Armut

Datum: 10. Oktober 2025, 9 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Die Teilnahme ist auch online möglich: https://us06web.zoom.us/j/81810514810