KORREKTUR zu OTS0016 vom 09.10.2025: REMINDER - Startschuss für neues Entry-Exit-System am Flughafen Wien

Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor Franz Ruf und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner – 9. Oktober 2025, 11 Uhr

KORREKTUR ZU OTS_20251009_OTS0016

KORREKTUR-HINWEIS
Korrekte Uhrzeit des Pressegesprächs ist 13 Uhr, Treffpunkt Ankunftshalle um 12:45 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, EU-Kommissar Magnus Brunner, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner präsentieren das neue Einreise-/Ausreisesystem (EES). Ab dem 12. Oktober 2025 starten die Mitgliedstaaten mit der schrittweisen Einführung des EES – ein automatisiertes IT-System, um die Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen zu erfassen und den manuellen Passstempel zu ersetzen.

Wann: 9. Oktober 2025, 12:45 Uhr Treffpunkt Ankunftshalle, 13:00 Uhr Beginn Pressegespräch

Wo: Flughafen Wien, Treffpunkt Infoschalter in der Ankunftshalle, Ebene 0, Terminal 3 (Begleitung durch Mitarbeiter des Flughafen Wiens in den Sicherheitsbereich vor die Einreisekontrolle.)

Parkmöglichkeit gibt es am Kurzparkplatz „K3“ vor der Ankunftshalle – ein Ausfahrtsticket erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Bitte um Anmeldung unter folgendem Link: https://tinyurl.com/346z6ykh

