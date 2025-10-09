- 09.10.2025, 08:15:02
Termine am 9. Oktober in der Rathauskorrespondenz
10.00 Uhr, Medientermin zur Studie „Diversity Management in der Dimension LGBTIQ in Wiener Unternehmen“ mit Gemeinderät*innen Susanne Haase und Thomas Weber sowie Pride BIZ Austria-Vize-Präsidentin Astrid Weinwurm-Wilhelm (1., Planungswerkstatt, Friedrich-Schmidt-Platz 9)
