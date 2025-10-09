UBM verkauft von Plan weg über 100 Wohnungen im Projekt Rezidence Na Plzeňce in Prag

Prag/Wien (OTS) -

Der Wohnungsmarkt zieht weiter an! Noch vor Baustart sind im Projekt Rezidence Na Plzeňce in Prag rund 65 % Prozent aller Wohnungen verkauft.

Insgesamt konnte UBM in ihren Kernmärkten bis Anfang Oktober über 350 Wohneinheiten verkaufen.

UBM Development verzeichnet einen bemerkenswerten Vermarktungserfolg: Noch vor Beginn der Hochbauarbeiten sind bereits 102 der insgesamt 160 Wohnungen des Projekts Rezidence Na Plzeňce verkauft. Diese ungewöhnlich hohe Vorverkaufsquote bestätigt die hohe Attraktivität des Projekts und die wachsende Nachfrage nach Wohnungseigentum in der tschechischen Hauptstadt.

„Prag ist aktuell unser bester Immobilienmarkt, aber Wohnen boomt insgesamt. Die Vorverkaufsquote beweist, dass wir mit unserem Angebot den Puls der Zeit treffen.“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Das Projekt entsteht auf einem über 3.800 m² großen Grundstück im gefragten Prager Stadtteil Smíchov. Geplant sind moderne 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von 28 bis 119 m². Ein besonderes Augenmerk liegt auf nachhaltigen Technologien wie geothermischen Bohrungen, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Die meisten Wohnungen verfügen über Balkone, private Gärten oder großzügige Terrassen, die zusätzlichen Wohnkomfort bieten. Eine zweigeschossige Tiefgarage sorgt für ausreichend Stellplätze, auch für Elektroautos. Ein Highlight ist der Ausblick von der achten Etage auf die spektakuläre Skyline Prags.

Mit dem frühen Verkaufserfolg setzt UBM einen weiteren Meilenstein in der Assetklasse Wohnen in Zentraleuropa. Damit nicht genug: Insgesamt konnte UBM in ihren Kernmärkten Österreich, Deutschland, Tschechien und Polen bis Anfang Oktober über 350 Wohneinheiten verkaufen. Das entspricht im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres einer Steigerung um über 25 %.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.