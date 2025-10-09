- 09.10.2025, 08:00:32
- /
- OTS0007
AVISO: 20. NGO Fair am 16. Oktober an der CEU
Mehr als 20 Organisationen präsentieren ihre Arbeit und Karrieremöglichkeiten im Auditorium der Central European University in Wien-Favoriten.
Am kommenden Donnerstag, dem 16. Oktober, gibt es für alle Interessierten wieder die Möglichkeit, sich bei der NGO Fair an der Central European University persönlich bei einer Vielzahl von heimischen wie internationalen Nichtregierungsorganisationen über deren Arbeit und Karrieremöglichkeiten zu informieren.
Von 17 bis 20 Uhr präsentieren sich im CEU Auditorium über 20 NGOs, die gemeinsam mehr als zehn UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) von Menschenrechten über Migration und Gleichberechtigung bis hin zu Klima- und Umweltschutz abdecken und somit an den größten Herausforderungen der Welt arbeiten.
Unter anderem werden folgende NGOs vertreten sein:
- Amnesty International Austria (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)
- Caritas Wien (SDG 1: Keine Armut; SDG 10: Weniger Ungleichheiten)
- Global 2000 – Friends of the Earth Austria (SDG 13: Klimaschutz; SDG 15: Leben am Land)
- International Press Institute (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen; SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele)
- Österreichisches Rotes Kreuz – Internationale Zusammenarbeit (SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen; SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden)
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)
- Women Against Violence Europe (WAVE) Netzwerk (SDG 5: Geschlechtergleichstellung)
Zur NGO Fair werden wieder Hunderte Interessierte erwartet; die Veranstaltung steht dabei auch explizit allen offen, die nicht an der CEU studieren. Externe Besucher*innen werden lediglich um Anmeldung unter diesem Link gebeten.
Fakten:
20. NGO Fair
16. Oktober, 17-20 Uhr
CEU Auditorium, Quellenstraße 51, 1100 Wien
Anmeldung: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair
20. NGO Fair an der CEU
Datum: 16.10.2025, 17:00 Uhr - 16.10.2025, 20:00 Uhr
Art: Messen
Ort: CEU Auditorium
Quellenstraße 51
1100 Wien
Österreich
URL: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair
Rückfragen & Kontakt
Central European University
Media Relations
E-Mail: press@ceu.edu
Website: https://www.ceu.edu
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CNU