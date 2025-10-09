AVISO: 20. NGO Fair am 16. Oktober an der CEU

Wien (OTS) -

Am kommenden Donnerstag, dem 16. Oktober, gibt es für alle Interessierten wieder die Möglichkeit, sich bei der NGO Fair an der Central European University persönlich bei einer Vielzahl von heimischen wie internationalen Nichtregierungsorganisationen über deren Arbeit und Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Von 17 bis 20 Uhr präsentieren sich im CEU Auditorium über 20 NGOs, die gemeinsam mehr als zehn UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) von Menschenrechten über Migration und Gleichberechtigung bis hin zu Klima- und Umweltschutz abdecken und somit an den größten Herausforderungen der Welt arbeiten.

Unter anderem werden folgende NGOs vertreten sein:

Amnesty International Austria (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)

(SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) Caritas Wien (SDG 1: Keine Armut; SDG 10: Weniger Ungleichheiten)

(SDG 1: Keine Armut; SDG 10: Weniger Ungleichheiten) Global 2000 – Friends of the Earth Austria (SDG 13: Klimaschutz; SDG 15: Leben am Land)

(SDG 13: Klimaschutz; SDG 15: Leben am Land) International Press Institute (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen; SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele)

(SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen; SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele) Österreichisches Rotes Kreuz – Internationale Zusammenarbeit (SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen; SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden)

(SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen; SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)

(SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) Women Against Violence Europe (WAVE) Netzwerk (SDG 5: Geschlechtergleichstellung)

Zur NGO Fair werden wieder Hunderte Interessierte erwartet; die Veranstaltung steht dabei auch explizit allen offen, die nicht an der CEU studieren. Externe Besucher*innen werden lediglich um Anmeldung unter diesem Link gebeten.

Fakten:

20. NGO Fair

16. Oktober, 17-20 Uhr

CEU Auditorium, Quellenstraße 51, 1100 Wien

Anmeldung: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair

Datum: 16.10.2025, 17:00 Uhr - 16.10.2025, 20:00 Uhr

Art: Messen

Ort: CEU Auditorium

Quellenstraße 51

1100 Wien

Österreich

URL: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair