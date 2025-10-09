  • 09.10.2025, 08:00:32
  • /
  • OTS0007

AVISO: 20. NGO Fair am 16. Oktober an der CEU

Mehr als 20 Organisationen präsentieren ihre Arbeit und Karrieremöglichkeiten im Auditorium der Central European University in Wien-Favoriten.

Wien (OTS) - 

Am kommenden Donnerstag, dem 16. Oktober, gibt es für alle Interessierten wieder die Möglichkeit, sich bei der NGO Fair an der Central European University persönlich bei einer Vielzahl von heimischen wie internationalen Nichtregierungsorganisationen über deren Arbeit und Karrieremöglichkeiten zu informieren.

Von 17 bis 20 Uhr präsentieren sich im CEU Auditorium über 20 NGOs, die gemeinsam mehr als zehn UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDGs) von Menschenrechten über Migration und Gleichberechtigung bis hin zu Klima- und Umweltschutz abdecken und somit an den größten Herausforderungen der Welt arbeiten.

Unter anderem werden folgende NGOs vertreten sein:

  • Amnesty International Austria (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)
  • Caritas Wien (SDG 1: Keine Armut; SDG 10: Weniger Ungleichheiten)
  • Global 2000 – Friends of the Earth Austria (SDG 13: Klimaschutz; SDG 15: Leben am Land)
  • International Press Institute (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen; SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele)
  • Österreichisches Rotes Kreuz – Internationale Zusammenarbeit (SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen; SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden)
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen)
  • Women Against Violence Europe (WAVE) Netzwerk (SDG 5: Geschlechtergleichstellung)

Zur NGO Fair werden wieder Hunderte Interessierte erwartet; die Veranstaltung steht dabei auch explizit allen offen, die nicht an der CEU studieren. Externe Besucher*innen werden lediglich um Anmeldung unter diesem Link gebeten.

Fakten:

20. NGO Fair
16. Oktober, 17-20 Uhr
CEU Auditorium, Quellenstraße 51, 1100 Wien
Anmeldung: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair

20. NGO Fair an der CEU

Datum: 16.10.2025, 17:00 Uhr - 16.10.2025, 20:00 Uhr

Art: Messen

Ort: CEU Auditorium
Quellenstraße 51
1100 Wien
Österreich

URL: https://events.ceu.edu/2025-10-16/20th-annual-ngo-fair

Rückfragen & Kontakt

Central European University
Media Relations
E-Mail: press@ceu.edu
Website: https://www.ceu.edu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CNU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright