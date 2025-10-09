Start der Messe FLORIAN 2025 in Dresden

Dresden (OTS) -

Zur 24. FLORIAN, Leitmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, präsentieren vom 9. bis 11. Oktober 2025 über 400 Aussteller aus 16 Ländern Innovationen und Technik in Dresden, so viele wie nie zuvor. Die Fachmesse punktet auch 2025 wieder mit Markt- und Technologieführern und vielen Neuheiten - vom Gefahrstofftag bis zum Feuerwehrtraktor. Aktuelle Themen dominieren die Messe: Die FLORIAN zeigt verstärkt Ausrüstung zur Bekämpfung und Beseitigung von Gefahrstoffunfällen und Lithiumbränden, begleitend hat ein Fachforum "Gefahrstoffmanagement" seine Messepremiere. Der Osten Deutschlands ist Waldbrandland, neueste Technik wird vorgestellt. Weitere Programmpunkte sind Fachtagungen zu Hochwasserbewältigung / Rettungsdienst / Öffentlichkeitsarbeit / Technische Rettung-Elektromobilität. Insgesamt wird die Messe von über 200 Beiträgen im Fachprogramm begleitet - das reicht von der Atemschutztagung bis zur Fachtagung Sonderlagen.

Feuerwehr trifft Landwirtschaft: Zur FLORIAN 2025 stehen täglich Live-Trainings zum Thema "Technische Hilfe Landwirtschaft" bei Unfällen mit schweren landwirtschaftlichen Geräten auf dem Programm. Messepremiere feiert der Prototyp eines für die Freiwillige Feuerwehr Wiesmoor entwickelten Feuerwehrtraktors inklusive Tankwagen. Premiere in der breiten Öffentlichkeit haben die Fire & Rescue Games: Acht Mannschaften gehen an den Start, Brandmeisteranwärter und Notfallsanitäter zeigen Können in Tätigkeiten aus dem täglichen Aufgabenspektrum.

Ein weiteres Highlight ist der erste gemeinsame Messe-Auftritt der Berufsfeuerwehren Berlin, Leipzig und Dresden. Sie zeigen ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven - von der klassischen Laufbahn bis zum Studium. Daneben rücken auch moderne Technologien in den Mittelpunkt: Die Berliner Feuerwehr präsentiert mit dem vollelektrischen Rettungswagen (E-RTW) eine nachhaltige Innovation im Fahrzeugwesen. Die FLORIAN läuft vom 9. bis 11. Oktober 2025 in der MESSE DRESDEN und ist Donnerstag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr Informationen unter www.messe-florian.de