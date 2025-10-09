  • 09.10.2025, 07:30:02
  • /
  • OTS0004

Stimme, sprechen und Kommunikation dürfen nicht dem Zufall überlassen werden

Jutta Talley, Atem-, Sprech-, Stimmlehrerin und systemische – SG zertifizierte – Supervisorin, im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

Österreich/Wien (OTS) - 

Bei Auftritten in Videos, Interviews oder Podcasts ist es wichtig, sich verständlich und professionell zu präsentieren. Erklärt Jutta Talley, Atem-, Sprech-, Stimmlehrerin und systemische – SG zertifizierte – Supervisorin, im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

In Ihrem Buch „Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos“ erläutert die Expertin, was CEOs sowie Fach- und Führungskräfte beachten müssen, um in Podcasts und Videos professionell und souverän aufzutreten. Denn der Auftritt von Unternehmensvertretern in diesen Formaten ist nicht mehr nur ein Hype, sondern fester Bestandteil einer zeitgemäßen Unternehmenskommunikation. Und das unabhängig davon, ob sie sich nach innen oder nach außen richtet und welche Stakeholder oder Themen sie adressiert. „Die eigene Zielgruppe am Mikrofon und vor der Kamera zu überzeugen, funktioniert nach speziellen Regeln, und nicht allen fällt der Auftritt hier leicht.“ So die Expertin.

Hier das gesamte Video ansehen!

Jutta Talley im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: otto.koller@medienmanager.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TRO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright