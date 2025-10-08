ARBÖ: Baustelle im Pfändertunnel sorgt für massive Staus

Wien/Vorarlberg (OTS) -

Am Mittwoch, 8.10.2025, sorgt die Baustelle im Pfändertunnel für überlastete Straßen in Vorarlberg. In den Arbeitsstunden beträgt der Zeitverlust bis zu 90 Minuten. Auch auf allen Ausweichstrecken, vor allem auf der Vorarlberger Straße (L190) und der Rheinstraße (L203) ist Vorankommen nur im Schritttempo möglich. Eine Tunnelsperre nach einem Unfall im Gegenverkehrsbereich sorgte seit 18:20 Uhr für eine zusätzliche Verschlimmerung der Verkehrssituation. Die Tunnelsperre ist seit 18:45 Uhr wieder aufgehoben, die Verzögerungen werden allerdings noch für einige Zeit anhalten.

Informationen über die aktuelle Verkehrslage bekommen Sie auf unserer Homepage unter www.arboe.at/infos/verkehrsinformationen oder beim telefonisch beim Informationsdienst unter der Nummer 050 123 123.

(Schluss)