FPÖ-Thau: „Schluss mit der Früh-Sexualisierung von Kindern“
Sexual-pädagogischer Workshop für Eltern von Kleinkindern in Mödling
„Nein zur Frühsexualisierung unserer Kleinsten, Schluss mit Dragqueen-Lesungen in Kindergärten, keine Transgender-Ideologien und Gender-Theorien an unseren Grundschulen“, schüttelt NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau über zwei geplante Workshops „Mein Kind und die Sexualität“ in Mödling den Kopf.
Bei den Workshop-Terminen im Oktober und November seien vor allem Eltern und Bezugspersonen von Kindern bis maximal sechs Jahre angesprochen. „Das linksgedrallte Paralleluniversum der grün-roten Stadtregierung hat jedes Gespür für die echten Sorgen und realen Bedürfnisse unserer Landsleute und Kinder verloren“, so Thau weiter und schließt: „Unsere Kinder gehören vor Frühsexualisierung und Gewalt geschützt.“
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
