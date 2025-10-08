  • 08.10.2025, 17:52:02
  • /
  • OTS0163

FPÖ-Thau: „Schluss mit der Früh-Sexualisierung von Kindern“

Sexual-pädagogischer Workshop für Eltern von Kleinkindern in Mödling

Mödling (OTS) - 

„Nein zur Frühsexualisierung unserer Kleinsten, Schluss mit Dragqueen-Lesungen in Kindergärten, keine Transgender-Ideologien und Gender-Theorien an unseren Grundschulen“, schüttelt NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau über zwei geplante Workshops „Mein Kind und die Sexualität“ in Mödling den Kopf.

Bei den Workshop-Terminen im Oktober und November seien vor allem Eltern und Bezugspersonen von Kindern bis maximal sechs Jahre angesprochen. „Das linksgedrallte Paralleluniversum der grün-roten Stadtregierung hat jedes Gespür für die echten Sorgen und realen Bedürfnisse unserer Landsleute und Kinder verloren“, so Thau weiter und schließt: „Unsere Kinder gehören vor Frühsexualisierung und Gewalt geschützt.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright