FPÖ-Thau: „Schluss mit der Früh-Sexualisierung von Kindern“

Mödling (OTS) -

„Nein zur Frühsexualisierung unserer Kleinsten, Schluss mit Dragqueen-Lesungen in Kindergärten, keine Transgender-Ideologien und Gender-Theorien an unseren Grundschulen“, schüttelt NR gf. FPÖ Mödling Bezirksobmann StR Harald Thau über zwei geplante Workshops „Mein Kind und die Sexualität“ in Mödling den Kopf.

Bei den Workshop-Terminen im Oktober und November seien vor allem Eltern und Bezugspersonen von Kindern bis maximal sechs Jahre angesprochen. „Das linksgedrallte Paralleluniversum der grün-roten Stadtregierung hat jedes Gespür für die echten Sorgen und realen Bedürfnisse unserer Landsleute und Kinder verloren“, so Thau weiter und schließt: „Unsere Kinder gehören vor Frühsexualisierung und Gewalt geschützt.“