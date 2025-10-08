  • 08.10.2025, 17:24:02
  • /
  • OTS0161

FPÖ-Tourismussprecher Steiner arbeitet gegen den Tourismus

Tiroler Nationalrat ist gegen Problemlösung und stellt sich gegen langjährige Forderung von Hotellerie und Gastronomie!

Wien/Innsbruck (OTS) - 

„Während die Bundesregierung endlich konkrete Schritte setzt, um dem Fachkräftemangel im Tourismus entgegenzuwirken, arbeitet FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner offen gegen die eigenen Landsleute und gegen eine Branche, die das Rückgrat der Tiroler Wirtschaft bildet“, reagiert der Tiroler ÖVP-Nationalrat Klaus Mair auf die jüngsten Aussagen der FPÖ.

Mit dem nun beschlossenen Saisonkontingent und dem Tourismusbeschäftigtenfonds schafft die Bundesregierung – unter Federführung von Arbeitsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner – Planungssicherheit und Perspektive für die Betriebe. Anträge für die Saison 2025/2026 sind bereits ab 1. November 2025 möglich.

„Diese Maßnahmen sind eine klare Antwort auf die seit Jahren wiederholte Forderung der Hotellerie und Gastronomie, endlich früher planen zu können und Zugang zu qualifizierten Saisonarbeitskräften zu haben. Das größte Saisonkontingent aller Zeiten mit bis zu 10.750 möglichen Saisonkräften und die automatische Verlängerung bei hoher Auslastung sind entscheidende Schritte in Richtung Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Mair.

Auch der Tourismusbeschäftigtenfonds, der mit 6,5 Millionen Euro jährlich dotiert ist, stärkt die Branche nachhaltig: „Damit investieren wir direkt in die Menschen – in Aus- und Weiterbildung, in ganzjährige Beschäftigung und in die Attraktivität des Tourismus als Arbeitgeber. Das ist genau der richtige Weg, um junge Menschen für touristische Berufe zu begeistern und bestehende Mitarbeiter zu halten.“

Die FPÖ hingegen versuche, mit populistischen Aussagen politisches Kleingeld zu waschen und spalte die Gesellschaft, anstatt Lösungen anzubieten. „Steiner kritisiert jede Maßnahme, bringt aber selbst keine Vorschläge. Wer den Zugang zu Saisonarbeitskräften blockieren will, riskiert leere Hotels und geschlossene Gasthäuser – und schadet damit direkt dem Tourismusstandort Tirol und Österreich. Unser Ziel ist klar: Wir wollen Arbeitsplätze sichern, Betriebe stärken und den Tourismus in eine stabile Zukunft führen – und das geht nur mit Verantwortung statt Populismus", so Mair.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Wirtschaftsbund - Landesgruppe Tirol
Patrick Taxacher
Landesgeschäftsführer-Stv.

Tel.: +43 512 52022 20
p.taxacher@wirtschaftsbund-tirol.at
www.wirtschaftsbund-tirol.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WBT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright