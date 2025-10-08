Reiter: Gesunkene Preise für Eigentum gute Nachricht für österreichische Jungfamilien

Wien (OTS) -

“Gesunkene Preise für Eigentum sind eine gute Nachricht für österreichische Jungfamilien. Die eigenen vier Wände sein Eigen nennen zu können, ist für viele Menschen nicht nur eine Option neben vielen weiteren, sondern ein wichtiges Grundbedürfnis, das für eine gelungene Lebensplanung erfüllt werden muss. Für uns als Volkspartei ist es deswegen besonders wichtig, die Menschen hier bestmöglich zu unterstützen – immer nach dem Prinzip ‘Hilfe zur Selbsthilfe’. Denn die Möglichkeit, sich Eigentum zu schaffen, ermöglicht nicht nur einen langfristigen Aufbau von Wohlstand, sondern vereinfacht auch eine unabhängige, sichere und freie Lebensführung”, betont die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Carina Reiter.

“Die eigenen vier Wände sind und bleiben darüber hinaus der beste Schutzschild gegen Altersarmut. Auch aus dieser Perspektive ist die Schaffung von Eigentum folglich nicht nur für den Einzelnen, sondern auch gesamtgesellschaftlich wünschenswert. Als Volkspartei stehen wir dafür ein, die Schaffung von Eigentum für möglichst viele Menschen erschwinglich zu machen. Auch im Regierungsprogramm ist dieses zentrale Anliegen der Volkspartei selbstverständlich enthalten. Die Menschen können sich in dieser Frage voll und ganz auf die Unterstützung der Volkspartei verlassen – jetzt und in Zukunft”, so Reiter abschließend. (Schluss)