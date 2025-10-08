Toni Polster und Toni Faber eröffnen neue Santander-Filiale in Lugner City

Wien (OTS) -

Seit Ende September werden auch im Obergeschoss 18 der Lugner City in der Gablenzgasse 5–13 im 15. Wiener Gemeindebezirk maßgeschneiderte Barkredite angeboten. Den Auftakt zur offiziellen Eröffnungsfeier am 7. Oktober mit zahlreichen Gästen aus der lokalen Politik und Wirtschaft machte neben den Begrüßungsworten des Santander-CCO Michael Schwaiger die Segnung der Räumlichkeiten durch den Wiener Dompfarrer Toni Faber.

Der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks, Dietmar Baurecht, hob die positive Rolle des neuen Standorts für die lokale Bevölkerung und Wirtschaft hervor: „Die Lugner City ist ein wichtiges Geschäftszentrum mit Lebensmitteln, Bekleidung, Postamt, Gastronomie, Ärztezentrum, Kindergarten und Kino für den 15. Wiener Gemeindebezirk. Als Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus freut es mich daher besonders, dass jetzt auch hier im Einkaufszentrum ein Finanzinstitut wie die Santander Bank für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht.“

Ein besonderer Publikumsmagnet war die Autogrammstunde mit ÖFB-Legende und Santander-Markenbotschafter Toni Polster, die zahlreiche Fans in die Filiale lockte. „So wie ich im Fußball immer alles für meine Mannschaft gegeben habe, mache ich das nun auch für das Santander-Team. Daher freut es mich sehr, dass ich zur Eröffnung der neuen Filiale einen Beitrag leisten konnte und so viele Leute gekommen sind“, sagte Polster.

Werbekampagne mit Toni Polster zur Filialeröffnung

Polster genießt nicht nur in Österreich Kultstatus, sondern blickt auch auf eine erfolgreiche Karriere als Legionär in Spanien zurück. Seit Mai 2025 ist er offizieller Markenbotschafter von Santander in Österreich. Nach einer ersten Social-Media-Kampagne im Frühjahr wurde bei der Eröffnungsfeier ein neuer Werbespot mit Toni Polster präsentiert, der sowohl online als auch im Lugner Kino zu sehen sein wird. Darin hilft Polster einem jungen Familienvater augenzwinkernd mit einem Kredit, dem so genannten „Finanzpolster“.

„Toni Polster steht wie kaum ein anderer für Bodenständigkeit und dafür, die Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Gemeinsam zeigen wir in unserem neuen Werbespot, dass wir dort sind, wo unsere Kundinnen und Kunden sind – um sie bei ihren Wünschen bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Olaf Peter Poenisch, CEO von Santander Österreich.

In Österreich einzigartige Filialöffnungszeiten

Das fünfköpfige Filialteam steht den Kundinnen und Kunden mit außergewöhnlich langen Öffnungszeiten für persönliche Termine zur Verfügung: Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 17 Uhr. „Die Servicezeiten in unserer neuen Filiale sind im österreichischen Bankensektor bisher einzigartig und verdeutlichen unseren Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden ein Höchstmaß an Service und Flexibilität zu bieten“, sagt Michael Schwaiger, CCO von Santander Österreich.

Über Santander

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit rund 3.200 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Santander beschäftigt in Österreich über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center. Per Ende Juni 2025 betreut die Bank 389.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Santander in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander mit Sitz in Spanien. Die Finanzgruppe ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Banken weltweit. Die Aktivitäten der Gruppe sind in fünf globale Geschäftsbereiche zusammengefasst: Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking (CIB), Wealth Management & Insurance und Payments (PagoNxt, Karten). Per Ende Juni 2025 betreibt die Gruppe 7.700 Filialen, beschäftigt über 204.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 176 Millionen Kundinnen und Kunden.