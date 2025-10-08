  • 08.10.2025, 15:43:02
  • /
  • OTS0149

Klimajugendrat: Jugend fordert Politik zu entschlossenem Handeln für den Klimaschutz auf

Rund 80 junge Menschen diskutierten im Parlament mit Nationalratsabgeordneten ihre klimapolitischen Forderungen. Der Umsetzung eines Klimagesetzes soll Priorität eingeräumt werden.

Wien (OTS) - 

Für eine wirksame Klimapolitik muss die Regierung in mehreren Bereichen weitreichende Maßnahmen umsetzen und Klimaschutz in der Verfassung verankern. Zu diesem Entschluss kamen die Teilnehmenden des diesjährigen Klimajugendrats der Bundesjugendvertretung (BJV). Besonders dringend sei eine rasche Einigung der Regierungsparteien auf ein neues Klimagesetz.

„Die Teilnehmenden haben zu Recht darauf gedrängt, dass das neue Klimagesetz verbindliche Emissionsziele für alle Sektoren beinhalten muss. Nur so können klare Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Klimaneutralität 2040 zu erreichen“, betont BJV-Vorsitzende Lejla Visnjic.

Breite Palette an Forderungen

Rund 80 Teilnehmende zwischen 16 und 30 Jahren haben beim vierten Klimajugendrat in einem ausführlichen Dialog mit Abgeordneten aller Parlamentsparteien über ihre klimapolitischen Forderungen gesprochen. Dabei haben die jungen Menschen u. a. eingefordert, dass klimaschädliche Subventionen gestoppt werden. Stattdessen soll ein sozial gerechtes Besteuerungssystem geschaffen werden, das umweltschädliches Verhalten stärker besteuert.

Außerdem drängen sie auf mehr Klimabildung im Bildungswesen, auf autofreie Zonen in Großstädten, eine stärkere Förderung von Windenergie sowie darauf, dass öffentliche Verkehrsmittel vor allem am Land und während der Nacht ausgebaut werden.

„Kinder und Jugendliche sind besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen. Klimapolitik darf daher nicht über die Köpfe der jungen Generation hinweg gemacht werden. Wir appellieren an die Politik, junge Menschen aktiv zu beteiligen und ihre Forderungen in konkrete Maßnahmen einfließen zu lassen“, so Visnjic.

Zuspruch von den Abgeordneten

Die Abgeordneten zeigten sich beeindruckt von der Entschlossenheit sowie dem Wissen der jungen Teilnehmenden und bekannten sich dazu, Forderungen in ihrer weiteren politischen Arbeit verstärkt aufzugreifen.

Folgende Politiker*innen nahmen am Dialog beim Klimajugendrat teil:

  • SPÖ: Julia Herr, Elisabeth Feichtinger, Wolfgang Moitzi, Alois Schroll, Paul Stich

  • ÖVP: Ernst Gödl, Tanja Graf, Carina Reiter

  • Grüne: Leonore Gewessler, Lukas Hammer, Barbara Neßler, Ralph Schallmeiner, Olga Voglauer

  • NEOS: Michael Bernhard, Ines Holzegger

  • FPÖ: Gerhard Deimek, Michael Fürtbauer, Thomas Spalt

Minister*innen meldeten sich mit Videobotschaft

Jugendministerin Claudia Plakolm und Klimaminister Norbert Totschnig waren dienstlich verhindert und wandten sich per Videobotschaft an die Jugendlichen. Sie dankten für das Engagement im Klimaschutz und bekräftigten, sich in einem Austausch mit der BJV den Forderungen der Teilnehmenden anzunehmen.

Klimaprojekte junger Menschen wurden ausgezeichnet

Der Klimajugendrat fand heuer von 6. bis 8. Oktober auf Einladung von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz im Parlament statt und wurde u. a. durch den Klima- und Energiefonds finanziert. Als Auftakt verlieh die BJV am Montag im Nationalratssaal den Climate Action Award an Klimaprojekte, die von jungen Menschen umgesetzt wurden. Ausgezeichnet wurde in drei Kategorien.

Die Preisträger*innen des Climate Action Awards 2025 sind:

  • Kategorie Klimakunst & -kultur: „Arts for Change – Change for Arts“ des Vereins forum n

  • Kategorie Klimaaktion: „Strom von morgen – heute von uns gebaut“ der Technischen Fachschule Haslach

  • Kategorie Klimadialog: „Klimagefühle-Workshop" der Psychologists for Future Austria

BJV wird Forderungen der Teilnehmenden weitertragen

Die Forderungen des Klimajugendrats fließen nun in die weitere Arbeit der BJV als Interessenvertretung ein. „Die Bekämpfung der Klimakrise ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Regierung entschlossen reagiert und Klimaschutz wieder mehr Priorität bekommt“, betont Visnjic abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Bundesjugendvertretung
Kristina Veraszto
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 18 // 0676 880 11 1135
presse@bjv.at
www.bjv.at

Jasmin Hebenstreit
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142
presse@bjv.at
www.bjv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BJV

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright