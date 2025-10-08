  • 08.10.2025, 15:26:02
  • /
  • OTS0146

NEOS lehnen EU-Chatkontrolle kategorisch ab

Holzegger: „Anlasslose Massenüberwachung ist mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar.“

Wien (OTS) - 

Dass sich wenige Tage vor der geplanten Abstimmung im EU-Rat nun auch das deutsche Justizministerium klar gegen eine EU-Chatkontrolle ausgesprochen hat, begrüßt NEOS-Digitalisierungssprecherin Ines Holzegger ausdrücklich: „Auch unsere deutschen Nachbarn haben offensichtlich erkannt, dass die geplante Chatkontrolle-Verordnung grundlegende digitale Rechte und die Sicherheit unserer Kommunikation gefährdet. Wir NEOS warnen schon seit Jahren, dass die Pläne der EU-Kommission nicht grundrechtskonform sind. Anlasslose Massenüberwachung ist mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar.“ Auch die österreichische Bundesregierung habe sich bereits klar gegen anlasslose Massenüberwachung ausgesprochen, betont Holzegger.

Eine flächendeckende automatisierte Analyse privater Kommunikation durch Messenger-Dienste würde alle Internet-Nutzer:innen unter Generalverdacht stellen. Holzegger: „Überwachungsmaßnahmen jeder Art, die massiv in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, müssen auf Grundlage eines spezifischen, begründeten und individuellen Verdachts erfolgen. Jeden und jede auf Schritt und Tritt zu überwachen, kann und darf niemals die Lösung sein. Das wäre völlig inakzeptabel.“ Sollte die Chatkontrolle auf EU-Ebene trotz des massiven Gegenwindes durchgewunken werden, müssten die Bürger:innen auf den analogen Brief zurückgreifen, wenn sie sicher gehen wollen, dass ihre Kommunikation nicht automatisiert gescannt und mitgelesen wird, warnt Holzegger. „Alles, was sie digital kommunizieren, würde dann nicht nur den Strafbehörden, sondern potenziell auch ausländischen Akteuren und Cyberkriminellen zur Verfügung stehen.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright