zimmmer.at wächst weiter: Über 200 Vermieter, 1.000 Betten und Markteintritt in Deutschland

Die österreichische Monteurzimmer-Plattform setzt auf Expansion, internationale Reichweite und faire Konditionen für Vermieter

Pennewang/Wels (OTS) - 

Die Plattform zimmmer.at für Monteurzimmer und Arbeiterunterkünfte mit Echtzeitverfügbarkeit wächst weiter: Über 200 Vermieter mit mehr als 1.000 Betten nutzten bereits die Plattform, um ihre freien Unterkünfte anzubieten.

Ab sofort steht die eigene Infoseite für deutsche Monteurzimmervermieter unter zimmmer.at/de/monteurzimmer-anbieten zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die Seite vollständig auf Englisch übersetzt, um internationale Besucher anzusprechen.

Der kostenlose Testzeitraum für neue Vermieter wurde auf 3 Monate verlängert, die Preise gesenkt und Funktionen erweitert – unter anderem für Gästeverwaltung, Rechnungsversand und digitales Gästeblatt.

zimmmer.at ist die Plattform für Monteurzimmer mit Echtzeitverfügbarkeit aus Österreich. Ziel ist es, den bislang stark fragmentierten Markt zu vereinheitlichen und zu digitalisieren.

Für Monteurzimmervermieter in Österreich und Deutschland

Jetzt 3 Monate kostenlos alle Funktionen testen! Inkl. App, volles Einzugsgebiet, unbegrenzt Texte & Fotos, Gästeverwaltung, uvw.

