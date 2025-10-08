Britischer Automobilhersteller Morgan hat eine neue Generalvertretung in Österreich

Österreich (OTS) -

Die britische Ikone Morgan hat seit Juni 2025 einen neuen exklusiven Vertriebspartner in Österreich. Mit Frey Luxury Cars übernimmt ein erfahrener Spezialist die exklusive Vertretung dieser traditionsreichen Manufakturmarke. Der Fokus liegt dabei auf einer hochwertigen Kundenbetreuung, individualisierten Bestellungen und Service auf höchstem Niveau.

Klassisches Handwerk trifft moderne Technik

Seit über 110 Jahren begeistert Morgan mit seinem Design Autoliebhaber aus aller Welt und steht dabei wie kaum eine andre Marke für klassische Fahrzeugästhetik und handgefertigte Karosserien. Im Jahr 1909 im englischen Malvern Link gegründet, werden die Ikonen bis heute aus Eschenholz hergestellt und ausschließlich in Kleinserien produziert.

Jedes Modell ist ein Unikat, gefertigt mit größter Präzision und Leidenschaft. Die Fahrzeuge kombinieren traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik und werden weltweit für ihre Leichtigkeit, Agilität und ihr ikonisches Design geschätzt.

„Morgan steht für authentische Leidenschaft, reduziertes Fahren und außergewöhnliches Design – genau das, was vielen Enthusiasten heute fehlt“, so Stefan Ziegelbauer, Geschäftsführer der Frey Luxury Cars GmbH. „Wir sind stolz, diese besondere Marke nun auch in Österreich vertreten zu dürfen.“

Starke Modellpalette

Derzeit sind drei verschieden Modelle bei Morgan erhältlich – der Super 3, Plus Four und Super Sport.

Der Super 3 ist für alle Abenteurer und ein Modell, dass zwar von Grund auf neu entwickelt wurde, dabei aber ein absolutes Herzstück der Geschichte von Morgan ist. Der Plus Four ist so individuell wie sein Besitzer und bietet maßgeschneiderte Eleganz bis ins letzte Detail.

Der lang ersehnte Super Sport komplettiert die Palette und bietet ein einzigartiges Fahrerlebnis. Er verbindet klassischen Automobilbau mit modernem Design und dynamischer Leistung, wie sie noch nie da gewesen ist.

„Dass Morgan gerade jetzt ein völlig neues Modell präsentiert – das erste seit vielen Jahren – und wir zeitgleich die offizielle Markenvertretung in Österreich übernehmen dürfen, ist ein ganz besonderer Moment für uns. Wir freuen uns sehr, ab Herbst 2025 die ersten Fahrzeuge an begeisterte Kundinnen und Kunden übergeben zu können.“, so Lukas Cap, Leiter Aftersales.

Über Frey Luxury Cars

Frey Luxury Cars (FLC) wurde 2010 gegründet. Bereits 2012 zog mit Aston Martin Lagonda die erste Luxusmarke im Hause Frey ein. 2022 konnte McLaren als zweite Luxusmarke dazugewonnen werden. 2023 hat sich die Familie Frey dazu entschlossen, Stefan Ziegelbauer mit 15 % Beteiligung an der Frey Luxury Cars GmbH zum Mitgesellschafter zu machen. 85 % der Unternehmensanteile verbleiben bei der Frey Holding GmbH.

Mit der Übernahme von Morgan in Österreich vereint die FLC nun drei legendäre und ikonische Automarken unter seinem Dach – und erweitert ihr exklusives Markenportfolio um eine traditionsreiche Manufaktur, die für handgefertigte Qualität und britische Ingenieurskunst steht.“