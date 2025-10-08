Deutliche Kritik am Veggie-Burger-Verbot des Europäischen Parlaments

Wien (OTS) -

„Das Ergebnis der Abstimmung im EU-Parlament ist bedenklich und enttäuschend. Anscheinend hat sich die Fleischlobby durchgesetzt und es wurde ein Vorschlag angenommen, der die Bevölkerung für dumm erklärt, keinen Mehrwert bringt und pflanzlichen Alternativen Steine in den Weg legt. Wenn es nicht real wäre, wäre es richtig absurd. Jetzt müssen wir in Zukunft Bratrollen oder Delikatess-Scheiben statt Burger und Würstel essen“, meint dazu Felix Hnat (Obmann Vegane Gesellschaft Österreich).

„Die FPÖ ist somit komplett unglaubwürdig. Die Partei spielt sich als Anti-Brüssel-Partei auf, stimmt dann geschlossen für ein Veggie-Burger-Verbot und bevormundet damit alle Bürger:innen“, meint Hnat mit Blick auf die namentlichen Abstimmungsergebnisse.

„Jetzt liegt der Ball bei der Kommission und dem Europäischen Rat, also in Österreich bei Norbert Totschnig“, ergänzt Hnat.

Ergebnisse im Detail auf Seite 62 (AM113):

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-10-2025-10-08-RCV_FR.pdf