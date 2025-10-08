  • 08.10.2025, 14:23:02
  • /
  • OTS0135

Deutliche Kritik am Veggie-Burger-Verbot des Europäischen Parlaments

Wien (OTS) - 

„Das Ergebnis der Abstimmung im EU-Parlament ist bedenklich und enttäuschend. Anscheinend hat sich die Fleischlobby durchgesetzt und es wurde ein Vorschlag angenommen, der die Bevölkerung für dumm erklärt, keinen Mehrwert bringt und pflanzlichen Alternativen Steine in den Weg legt. Wenn es nicht real wäre, wäre es richtig absurd. Jetzt müssen wir in Zukunft Bratrollen oder Delikatess-Scheiben statt Burger und Würstel essen“, meint dazu Felix Hnat (Obmann Vegane Gesellschaft Österreich).

„Die FPÖ ist somit komplett unglaubwürdig. Die Partei spielt sich als Anti-Brüssel-Partei auf, stimmt dann geschlossen für ein Veggie-Burger-Verbot und bevormundet damit alle Bürger:innen“, meint Hnat mit Blick auf die namentlichen Abstimmungsergebnisse.

„Jetzt liegt der Ball bei der Kommission und dem Europäischen Rat, also in Österreich bei Norbert Totschnig“, ergänzt Hnat.

Ergebnisse im Detail auf Seite 62 (AM113):
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-10-2025-10-08-RCV_FR.pdf

Rückfragen & Kontakt

Vegane Gesellschaft Österreich
Mag. Felix Hnat
Telefon: +43 676 531 88 95
E-Mail: presse@vegan.at
Website: https://www.vegan.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright