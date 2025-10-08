IV zu Beamtengehaltsabschluss: Gemeinsames Signal der Verantwortung – Budgetkonsolidierung bleibt zentrale Aufgabe

Wien (OTS) -

„Der erzielte Abschluss im öffentlichen Dienst ist ein positives Signal der Verantwortung und des Miteinanders“, meint IV-Generalsekretär Christoph Neumayer anlässlich der Einigung: „In wirtschaftlich und budgetär herausfordernden Zeiten zeigt die Einigung, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass wir nur gemeinsam Lösungen finden können. Der Dreijahresrahmen bringt Planbarkeit und Stabilität für die Beschäftigten ebenso wie für die öffentliche Hand.“ Die Industriellenvereinigung betont, dass der moderate Abschluss einen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Vernunft leistet. „Gerade in einer Phase, in der das Budgetkorsett massiv enger wird, ist es entscheidend, Maß zu halten und die finanzielle Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren“, so Neumayer weiter.

Jetzt gilt es, diesen Geist der gemeinsamen Verantwortung auch in die nächsten Schritte der Budgetpolitik mitzunehmen. Bund, Länder und Gemeinden müssen an einem Strang ziehen, um die öffentlichen Finanzen wieder auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Nur durch gemeinsames Handeln können wir das Vertrauen in den Standort stärken, Wachstum sichern und die Handlungsfähigkeit des Staates erhalten.