Gewerkschaft vida begrüßt neuen Tourismusfonds: „Direkte Unterstützung für Beschäftigte“

Wien (OTS) -

Der Tourismusbeschäftigtenfonds, der heute im Ministerrat beschlossen wurde, bietet direkte Unterstützung für Beschäftigte in der Hotellerie und Gastronomie. Die Regierung stellt damit 6,5 Millionen Euro für die Förderung von Aus- und Weiterbildung, sowie Hilfe im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit bereit.

„Mit diesem Fonds wurde eine langjährige vida-Forderung erfüllt“, erklärt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit. „Das Geld geht nicht an Betriebe, sondern direkt an die Beschäftigten. Genau dort, wo es am dringendsten gebraucht wird. Denn wer Tag für Tag in dieser Branche arbeitet, kämpft oft mit niedrigen Löhnen, unattraktiven Arbeitszeiten und einer oftmals toxischen Arbeitsatmosphäre. Der Fonds lindert diese Probleme zwar nicht grundsätzlich, aber er schafft wichtige Perspektiven und Unterstützung.“

Arbeitgeber in die Verantwortung nehmen

Für die vida ist klar: Der Fonds ist ein Erfolg für die Beschäftigten – er kann jedoch nicht gänzlich die Versäumnisse vieler Arbeitgeber kompensieren. „Unternehmer:innen aus der Branche sollten sich nicht auf dieser Unterstützungsleistung ausruhen, sondern sie zum Anlass nehmen, bessere Arbeitsbedingungen in ihren Betrieben zu schaffen“, betont Hebenstreit. So bräuchte es, neben fairen Löhnen und angemessenen Zuschlägen für Sonn- und Nachtarbeit, etwa mehr planbare Freizeit und Schutz vor Übergriffen bei der Arbeit.

Die Gewerkschaft sieht im Fonds eine wichtige Chance, um heimischen Fachkräfte zu stärken, wird aber auch kontrollieren, ob das Geld zielgerichtet eingesetzt wird. „Wir werden sicherstellen, dass die Beschäftigten tatsächlich profitieren“, so der vida-Vorsitzende abschließend.